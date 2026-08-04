Así, Jennifer Lopez revivió “Like a Virgin” de Madonna en Venecia

Jennifer Lopez publicó en Instagram un video grabado en Venecia con el que recreó una de las escenas más emblemáticas de “Like a Virgin”, el éxito que Madonna convirtió en un símbolo del pop en los años 80.

“I had to do it…” fue el mensaje con el que acompañó la publicación. En las imágenes aparece navegando por los famosos canales de la ciudad italiana, mientras suena la canción de fondo.

La artista disfruta por estos días de unas vacaciones en Italia junto a sus gemelos, Max y Emme.

Homenaje a una imagen inolvidable

El video de “Like a Virgin” fue dirigido por Mary Lambert y se filmó en Venecia en julio de 1984. Allí, Madonna aparece recorriendo la ciudad en una góndola y alterna esas escenas con otras en las que luce un vestido de novia, una propuesta visual que terminó convirtiéndose en una de las más recordadas de su carrera.

La propia Madonna volvió a hacer la versión de su historia hace algunos meses cuando compartió una nueva recreación del videoclip junto a la actriz Julia Garner. En esa ocasión escribió “Like a Virgin… again and again”, acompañado por un emoji de la bandera de Italia.

Ahora fue Jennifer Lopez quien decidió rendir tributo a esa producción, aprovechando su visita a la ciudad donde nació una de las imágenes más icónicas de la música pop.

La historia detrás de “Like a Virgin”

Junto al impacto del videoclip, “Like a Virgin” también marcó un antes y un después en la carrera de Madonna. La canción fue escrita por Billy Steinberg y Tom Kelly, mientras que la producción estuvo a cargo de Nile Rodgers. Aunque hoy parece inseparable de la cantante, el tema no fue creado pensando en ella.

Steinberg explicó a Songfacts que la inspiración nació después de superar una relación sentimental muy difícil y comenzar otra que le devolvió la ilusión: “Estuve involucrado en una relación muy difícil emocionalmente que finalmente terminó y conocí a alguien nuevo. Recuerdo haber escrito esa letra sobre sentirme brillante y nuevo. Logré atravesar el desierto, de alguna manera lo logré; logré superar este momento tan difícil”, recordó el compositor.

Tras escuchar el demo, el ejecutivo Michael Ostin lo presentó a Madonna. Aunque Nile Rodgers dudó inicialmente de incluirlo en el álbum, terminó convencido de que tenía el potencial para convertirse en un éxito. El tiempo le dio la razón y la canción se transformó en el primer número uno de la artista en Estados Unidos y en una pieza imprescindible dentro de la historia del pop.

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