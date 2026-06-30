Jennifer Lopez opina sobre las rupturas a dos años de su divorcio de Ben Affleck

La cantante y actriz Jennifer Lopez ofreció su opinión sobre las rupturas amorosas, dos años después de su sonado divorcio del actor Ben Affleck.

La artista participó en un episodio del programa de entrevistas por internet de Kareem Rahma, Subway Takes. Lopez consideró que las rupturas amorosas no son un fracaso.

“Las rupturas no son un fracaso. Sinceramente, creo que son un trampolín hacia tu mejor versión”, dijo la también productora en el programa. Lopez aseguró que cuando se toma la decisión de poner fin a una relación, “probablemente es lo mejor para todos”.

“Deberíamos hacer una fiesta cuando terminemos. La gente debería decir: ‘¿Terminaron? ¡Felicidades!’. Primero, porque tomaron una decisión. Segundo, porque probablemente fue lo mejor para todos”.

Sin embargo, la artista consideró que en una ruptura el verdadero ganador es con quien rompieron. “Si te pasas la vida rompiendo corazones… el perdedor eres tú”, opinó.

Jennifer Lopez reflexionó sobre cómo ha experimentado avances emocionales y de introspección gracias al desamor. “Siento que los mayores avances emocionales, mentales y psicológicos que he experimentado siempre han surgido de un desamor. Y no me refiero solo a las relaciones románticas, sino también a los desamores laborales, a todo tipo de desamores. Es el único momento en que profundizas. Piensas: ‘¿Qué demonios pasó? ¿Cómo hago esto? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿O por qué no sucedió aquello? ¿Qué podría haber hecho mejor?’ Cambias tú misma”, dijo.

La artista también reveló en la conversación qué tipo de hombre le atrae, asegurando que realmente se fija en la personalidad y no tanto en su aspecto físico.

“No discrimino. Me gustan los chicos delgados. Me gustan los que tienen algo de sobrepeso. Me gustan con barba. Me gustan los afeitados. No importa. Me gusta la persona por dentro”, dijo la actriz.

Jennifer Lopez estuvo casada con el actor Ben Affleck durante dos años. La pareja tuvo una relación a principios de la década de los 2000. Terminaron y tuvieron otras parejas, pero retomaron su relación en 2021. En julio de 2022 se casaron, pero dos años después su matrimonio llegó a su fin.

Jennifer Lopez estuvo casada con el cantante Marc Anthony durante 10 años. La pareja tuvo dos hijos juntos, los gemelos Max y Oskar.

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