Jennifer Lopez sorprendió al elenco de “Off Campus” cantando “On The Floor”

Como JLo no hay dos y una vez más eso quedó demostrado en Los Ángeles. Bastaron unos pocos acordes de “On The Floor” para que el elenco de “Off Campus” y cientos de fanáticos estallaran de emoción al descubrir que Jennifer Lopez era la invitada sorpresa del primer “Obsessed Fest” organizado por Prime Video.

La cantante y actriz apareció sin previo aviso en el evento dedicado a las producciones más populares de la plataforma y regaló una interpretación de uno de los mayores éxitos de su carrera junto a Pitbull. La elección de la canción no fue casual.

En las últimas semanas, “On The Floor” volvió a ganar popularidad gracias a “Off Campus”, donde Allie Hayes, personaje interpretado por Mika Abdalla, baila el tema en una escena que rinde homenaje al universo visual de la artista.

La conexión que fue más allá de la música

La relación entre Jennifer Lopez y la serie ya había despertado conversación en redes sociales. Antes de esta presentación, la cantante y Mika Abdalla recrearon un momento inspirado en el icónico vestido verde de Versace que la artista lució en la ceremonia de los Grammy del año 2000, una prenda que quedó grabada en la historia de la moda.

Su presencia en el “Obsessed Fest” terminó de consolidar ese vínculo con la producción y sorprendió tanto a los actores como al público, que no esperaba verla subir al escenario para interpretar uno de los sencillos más exitosos de su catálogo.

Un vestuario fiel al sello de JLo

Jennifer Lopez también hizo de su aparición una exhibición de estilo. Llegó al escenario cubierta por un abrigo de pelo que ocultaba el verdadero protagonista de su atuendo. Al retirarlo, dejó ver un “body” color nude de efecto segunda piel, confeccionado con tejido transparente, aplicaciones de cristales y dibujos inspirados en grafitis y tatuajes.

El conjunto se completó con unas botas altas de Jimmy Choo en colaboración con Jean Paul Gaultier, diseñadas con la misma línea estética del “body”, lo que aportó continuidad al look.

La actuación confirmó, nuevamente, la capacidad de Jennifer Lopez para conectar distintas generaciones. Una canción que marcó la década pasada encontró nuevos seguidores gracias a una serie de televisión y volvió a sonar en vivo con la propia artista sobre el escenario.

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