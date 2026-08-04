Brian Cashman revela que Aaron Judge podría perderse el resto de la temporada con Yankees

Todos los integrantes de los New York Yankees siguen confiando en que Aaron Judge volverá a jugar en la temporada 2026. No obstante, su gerente general Brian Cashman parece un poco dubitativo al respecto.

“¿Que si es posible? Siempre es posible que las cosas no salgan como uno quiere”, reconoció Cashman, “pero actualmente seguimos siendo muy optimistas de que va a regresar. Pero también hay desafíos con todo eso, así que no puedo descartar nada”.

Aunque no se conocerá con certeza una fecha realista para el regreso de Judge hasta que pueda reanudar las actividades de béisbol, los Yankees han dicho de manera consistente que esperan que el tres veces JMV regrese durante la campaña regular.

“Hay una probabilidad bastante alta y optimismo de que encaje en ese plazo para regresar y unirse a nosotros”, indicó Cashman. “Y a eso es a lo que aspiro y a lo que me aferro, y sé que eso es lo que él cree, y sé que eso es lo que creen los médicos”.

“Pero también es siempre un objetivo en movimiento”, agregó.

Brian Cashman is asked how concerned he is about Aaron Judge not returning this season:



"That's a fair question on anybody's side. Is that possible? It's always possible that things don't go the way you want.



We currently are still very optimistic that he's going to return. But? pic.twitter.com/sCzaNAN8sp — SNY Yankees (@snyyankees) August 3, 2026

La lesión sigue frenando su recuperación

Judge sufrió la fractura tras una jugada defensiva a finales de abril, aunque continuó jugando durante más de un mes antes de que los estudios médicos confirmaran el diagnóstico. Desde entonces no disputa un encuentro oficial desde el 31 de mayo.

Durante el receso del Juego de Estrellas se sometió a nuevos estudios de imagen que mostraron avances en la recuperación, aunque todavía insuficientes para recibir el alta médica y volver a entrenar con el bate o lanzar.

El jardinero deberá realizarse otra evaluación en las próximas semanas para conocer si finalmente podrá iniciar la siguiente fase de su rehabilitación.

Antes de lesionarse, Judge disputó 59 partidos y dejó números sólidos con 17 cuadrangulares y un OPS de .908, siendo nuevamente el principal referente ofensivo de los Yankees.

La franquicia reforzó recientemente su ofensiva con las incorporaciones de Heliot Ramos y Luis García Jr., pero dentro de la organización reconocen que ningún movimiento puede reemplazar el impacto del capitán.

La posibilidad de contar con Judge para la recta final de la temporada continúa siendo una de las mayores esperanzas del club en su lucha por mantenerse competitivo rumbo a la postemporada.

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