Cristiano Ronaldo presumió parte de su lujosa colección de autos: “Mis juguetes”

El astro portugués Cristiano Ronaldo mostró en Instagram parte de su colección de autos de lujo con una descripción tan escueta como elocuente: “Mis juguetes”.

El portugués aprovechó sus días libres antes de regresar a Arabia Saudita para reencontrarse con algunos de sus vehículos más exclusivos. Entre las imágenes no apareció el Mercedes-Benz Clase G (G-Wagon) preparado por Brabus, con el que llegó a la Cidade de Futebol y cuyo valor supera el medio millón de euros. El garage del jugador suma vehículos que, en conjunto, representan decenas de millones de dólares.

La lista incluye modelos de las marcas más prestigiosas del mundo automotor: un Ferrari LaFerrari valuado en $3,450,000 dólares, un Bugatti Chiron por $2,875,000 dólares y un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por $1,667,500 dólares.

Le siguen un Ferrari F12 TDF ($989,000 dólares), un McLaren Senna ($833,750 dólares), el citado G-Wagon Brabus ($730,250 dólares) y un Rolls-Royce Phantom ($632,500 dólares).

La colección se completa con un Ferrari 599 GTO ($483,000 dólares), un Lamborghini Aventador LP 700-4 ($368,000 dólares), un Rolls-Royce Cullinan ($333,500 dólares), un Bentley Flying Spur ($258,750 dólares), un Porsche 911 Turbo S ($189,750 dólares) y un Cadillac Escalade ($138,000 dólares).

Se espera su regreso con Al-Nassr

El martes previo al posteo, Ronaldo también estuvo en Lisboa para presenciar desde las gradas el amistoso entre el Al-Nassr y el Almería —club del que es uno de los dueños—, partido que terminó 2-0 a favor del equipo español.

Captain Ronaldo meets the squad before #AlNassrAlmeria ?? pic.twitter.com/vxQndcX9NF — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 4, 2026

Allí saludó a sus compañeros y mantuvo una charla con Ange Postecoglou, el nuevo director técnico del conjunto árabe, quien reemplazó a Jorge Jesús, que asumió en Portugal.

El regreso al campo de juego está previsto para el 15 de agosto, cuando el Al-Nassr reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga árabe.

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