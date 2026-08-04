Decenas de pasajeros evacuados y una docena de heridos tras incendio en el metro de Nueva York

Los trenes de las líneas 4, 5 y 6 del metro cuentan con considerables retrasos desde las primeras horas de este martes debido a un incendio en un tren en la estación de Astor Place que dejó a más de una docena de heridos.

Los oficiales bomberiles respondieron al fuego en la estación de transporte de Manhattan cerca de las 2:15 de la madrugada y hallaron un tren vacío en llamas, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). El siniestro se elevó a una segunda alarma poco antes de las 3:00 de la mañana, lo que causó el despliegue de un total de 141 equipos de emergencia al sitio.

De acuerdo con los funcionarios, al menos siete empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) fueron llevados a hospitales de las cercanías para recibir ayuda por lesiones leves, incluyendo inhalación de humo. Otro trabajador lesionado rechazó la atención médica.

Seis bomberos también fueron hospitalizados por inhalación de humo y, según los reportes, están en condición estable, informó Gothamist.

Los bomberos lograron controlar el incendio a las 5:30 de la mañana. No estaba claro cómo se originó el incendio ni cuándo se reanudaría el servicio normal de la MTA en esa estación.

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