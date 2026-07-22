Anciana empujada a los rieles del Metro de Nueva York por ex preso en libertad condicional

Zaki Smith, ex preso que estaba en libertad condicional, fue ahora acusado de intento de homicidio y agresión por presuntamente arrojar a una anciana a las vías del Metro de Nueva York en Midtown.

Smith fue detenido el lunes por la tarde y acusado en relación con el ataque ocurrido el sábado a las 11:30 a.m. en la estación de la calle 57 y la 7ma Avenida que dejó a la víctima de 70 años con una herida en la cabeza, indicó la policía.

El sospechoso de 36 años ya contaba con 14 arrestos previos. Usuarios del Metro que presenciaron el ataque saltaron heroicamente a las vías y ayudaron a la anciana a subir de nuevo al andén, relató New York Post. La mujer no identificada fue trasladada al Centro Médico Weill Cornell en condición estable, donde aún recibe tratamiento por la lesión en la cabeza.

Smith había estado encarcelado en una prisión del norte del estado tras una condena por agresión grave en Manhattan, cumpliendo pena desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2025, momento en que fue puesto en libertad condicional, según muestran los registros del Departamento Correccional Estatal. Su periodo de supervisión posterior a la liberación finalizaba en 2030.

Su historial delictivo también incluye un robo cometido en mayo de 2025 contra un empleado de la MTA. En ese incidente, se le halló además en posesión de teléfonos de trabajo del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), según las fuentes.

Su arresto previo más reciente había sido el 16 de junio de este año, acusado de robar utensilios de limpieza en un edificio en el vecindario Flatiron, al cual accedió utilizando un ascensor de servicio.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia es constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.



A principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. El mes pasado una joven de 21 años fue ultrajada dentro de una estación del Metro de Nueva York en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita.

También en junio una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del subterráneo en Queens; y una turista fue apuñalada en el abdomen por otra mujer en una estación en Midtown Manhattan.

En mayo un pasajero de 48 años murió durante una pelea en un tren del Metro en El Bronx con otro hombre a quien había despertado golpeándolo con un bastón, según fuentes policiales. También ese mes un hombre de 76 años murió al ser empujado en las escaleras de una estación en Chelsea. A fines de abril un tiroteo ocurrido dentro de un tren del Metro en Queens dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.

También ese mes agentes de la policía dispararon fatalmente a un hombre sospechoso de haber apuñalado con un machete a tres viajeros de edad avanzada en la estación Grand Central del Metro. En marzo Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, murió en el hospital días después de ser empujado a las vías del Metro en Midtown East por un sospechoso indocumentado latino, un caso que reavivó las críticas federales con las “ciudades santuario”.