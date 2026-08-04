DQ activa su oferta de otoño: cómo conseguir tu segundo Blizzard por menos de un dólar
DQ activa su oferta de otoño: Cómo conseguir tu segundo Blizzard® por menos de un dólar
El otoño está a la vuelta de la esquina y los sabores reconfortantes comienzan a regresar al menú, como el nuevo Blizzard de tarta de queso y manzana acaramelada de Dairy Queen y una promoción exclusiva que ofrece un Blizzard Treat por solo 99 centavos al comprar uno a precio regular.
Un adelanto cremoso de la temporada
Se trata de un postre cremoso y suave que llega en agosto, inspirado en las tradicionales tartas de manzana. DQ apuesta por ofrecer este deleite para satisfacer los antojos de la temporada mientras el clima aún es cálido y hacer un guiño al otoño. Este Blizzard se sirve con trozos de tarta de queso y cobertura de manzana acaramelada, mezclados con el icónico helado suave de DQ.
Detalles de la promoción Double Flip
El nuevo sabor viene acompañado de la promoción digital Double Flip: del 3 al 30 de agosto, en la app de DQ, los miembros del programa de recompensas pueden comprar un Blizzard Treat y obtener un segundo por solo 99 centavos.
Importante: Quienes deseen disfrutar de la promoción pueden canjear esta oferta una vez al día, todos los días, hasta finales de agosto.
Más sorpresas en la colección de Delicias de Otoño
DQ ofrece más sorpresas con los sabores otoñales. El 31 de agosto, por tiempo limitado, estará disponible la nueva colección de Delicias de Otoño, que incluye el regreso del icónico Blizzard de Pastel de Calabaza y nuevas opciones como:
- Blizzard de masa de galleta con azúcar moreno: Una mezcla de trozos de masa de galleta con azúcar moreno, helado suave de DQ y cobertura de azúcar moreno.
- Moca de malvavisco tostado DQ Coffee Cooler: Un café helado mezclado con helado suave de fama mundial y hielo, coronado con dulce de cacao y crema batida.
- Postre Blizzard de Pastel de Calabaza: Este postre tiene como ingrediente estrella trozos de pastel de calabaza mezclados con helado suave, decorado con crema batida y nuez moscada.
Paso a paso: Cómo disfrutar las ofertas
La oferta es válida para los miembros del programa de recompensas. Si no estás afiliado, puedes hacerlo creando una cuenta en DQ Rewards.
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