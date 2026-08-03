Vuelven los cubos helados de Dunkin’ de 48 oz y cómo conseguir su nuevo accesorio

Regresan a Dunkin’ los cubos de bebidas heladas en talla grande de 48 onzas a partir del 7 de agosto. La marca apuesta por este formato de bebidas que se hizo viral el verano pasado y que cuenta con una gran aceptación del público cada vez que se lanzan promociones especiales en este tamaño.

Diseñados para acompañarte a todas partes

Los cubos de bebidas heladas están diseñados especialmente para garantizar que los clientes tengan sus opciones favoritas durante los paseos a la playa, días en la piscina o jornadas de recorrido por la ciudad.

Para este lanzamiento, Dunkin’ trae tres sabores para darle un toque refrescante al verano: café helado, Cherry Lime Rickey y Refresco espumoso de piña rosa.

Descubre los tres sabores de la temporada

Refresco Cherry Lime Rickey: una opción elaborada con cereza negra combinada con la nueva limonada para ofrecer notas ácidas y revitalizantes.

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La innovación que resuelve un problema en el auto

Este lanzamiento viene acompañado de un accesorio personalizado para que los clientes lleven su cubo en el auto de manera cómoda y fácil.

El accesorio es resultado de una prueba de mercado inicial realizada a principios de este año, donde los clientes dejaron algo claro: querían una forma más sencilla de transportar sus bebidas.

El nuevo soporte pensado para los fans de Dunkin’

Ante esta necesidad, el equipo de Dunkin’ tomó cartas en el asunto y diseñó una solución mientras la prueba aún estaba en curso, dando como resultado el nuevo soporte para cubos de bebidas heladas de Dunkin’.

Se trata de un accesorio personalizado diseñado para sujetar el cubo con firmeza y ajustarse de forma segura a un portavasos estándar de coche.

¿Cómo conseguir el tuyo?

El soporte para cubo de bebidas Dunkin’ está a la venta exclusivamente en línea para los miembros de Dunkin’ Rewards con estatus Boosted.

La marca invita a quienes aún no son miembros de Dunkin’ Rewards a crear una cuenta gratuita en la aplicación de Dunkin’ o visitando dunkinrewards.com.

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