Elcielo New York lleva la alta cocina colombiana a otro nivel en Manhattan

A punto de cumplir su primer aniversario, Elcielo New York representa la consolidación de un proyecto que busca posicionar la cocina colombiana en uno de los escenarios gastronómicos más exigentes del mundo con una propuesta que apuesta por la emoción, la memoria y los sentidos.

El local tiene una vista privilegiada desde el cuarto piso del Virgin Hotels New York City./Foto: Cortesía Elcielo New York

Ubicado en el cuarto piso del Virgin Hotels New York City, en el corazón de NoMad, el restaurante forma parte del grupo de hospitalidad creado por el reconocido chef colombiano Juan Manuel Barrientos, conocido internacionalmente como Juanma. Desde su apertura, Elcielo ofrece una experiencia inmersiva donde cada plato cuenta una historia sobre Colombia, su biodiversidad y su riqueza cultural.

“Para mí, estar en Nueva York es mucho más que un logro; es la realización de un sueño. La oportunidad de seguir elevando la cocina colombiana en el escenario mundial después de un año de El Cielo New York es tanto un honor como una profunda fuente de orgullo”, afirma el sous chef ejecutivo, Sebastián Moreno Henao.

El reconocido chef colombiano Juan Manuel Barrientos (der) junto al sous chef ejecutivo, Sebastián Moreno Henao (izq)./Foto: Cortesía Elcielo New York

El restaurante desarrolla un concepto que denomina “fun dining”, una evolución de la alta cocina tradicional que pone el énfasis en la interacción entre el comensal y cada creación culinaria. Más que una sucesión de platillos, el recorrido está diseñado para despertar emociones mediante aromas, texturas, sonidos, sabores y presentaciones teatrales.

Cada menú funciona como un viaje gastronómico por Colombia. Los ingredientes autóctonos son los protagonistas y permiten descubrir la enorme biodiversidad del país sudamericano a través de preparaciones contemporáneas que incorporan técnicas francesas e influencias japonesas, resultado de la formación y trayectoria internacional del chef Juanma.

Entre los productos más representativos destacan la yuca, el lulo, la guayaba, el borojó, la uchuva, el plátano, el chontaduro, el cacao e incluso las tradicionales hormigas culonas, ingredientes que adquieren nuevas dimensiones gracias a una propuesta culinaria innovadora.

El menú hace un recorrido por diferentes sabores típicos de Colombia./Foto: Cortesía Elcielo New York.

“Cada día nuestro equipo se inspira en un solo propósito: crear experiencias extraordinarias que trasciendan la mesa. A través de cada detalle, cada plato y cada gesto de hospitalidad, invitamos a nuestros visitantes a descubrir el alma de Colombia, un país rico en cultura, generosidad y sabores inolvidables. Cada experiencia culinaria es una celebración de nuestro patrimonio, cuidadosamente reinterpretado para un escenario global”, explica Moreno Henao.

Entre las propuestas más reconocidas del restaurante sobresale la “Chocolate Therapy”, una experiencia interactiva donde el chocolate se convierte en protagonista de un ritual que invita a los comensales a “lavarse las manos” antes de comenzar el recorrido gastronómico. Otro de los momentos más emblemáticos es el “Tree of Life”, un pan de yuca inspirado en el casabe amazónico, elaborado con queso fresco y mantequilla avellanada, servido sobre un árbol artesanal de cobre.

Los comensales pueden disfrutar de una experiencia especial con el chocolate./Foto: Cortesía Elcielo New York

El menú también incluye creaciones como el pato con maracuyá, ceviche de vieiras con frutas tropicales, hidromiel con uchuvas y un singular helado elaborado con hormigas culonas, uno de los ingredientes ancestrales más emblemáticos de la gastronomía colombiana.

Para adaptarse a distintos tipos de comensales, Elcielo ofrece dos experiencias de degustación. La primera es The Journey Menu, un recorrido de entre ocho y diez tiempos que reúne algunos de los platillos más representativos de la casa. La segunda, The Experience Menu, lleva la propuesta al máximo con una secuencia de entre 18 y 20 tiempos que explora el universo culinario completo del restaurante.

El café también tiene su protagonismo en la original propuesta culinaria./Foto: Cortesía Elcielo New York

El éxito de Elcielo forma parte del crecimiento internacional de la marca fundada por Juan Manuel Barrientos, quien ha sido uno de los principales responsables de posicionar la cocina colombiana en el panorama gastronómico mundial. Nacido en Medellín, el chef ha desarrollado un grupo de hospitalidad que incluye restaurantes, bares, un hotel boutique y laboratorios creativos, además de obtener reconocimiento de la Guía Michelin y diversos galardones internacionales.

Elcielo New York está ubicado en el 4to piso del Virgin Hotels New York City , en el 1227 Broadway, New York, NY 10001. Para reservar, visite: elcielo.com.co/new-york.