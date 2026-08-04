Estas 2 especias mejoran tu flora intestinal: cómo añadirlas a tus comidas

Aunque el consumo de yogur o alimentos fermentados son populares por sus beneficios para la flora intestinal, existen otras dos opciones igual de efectivas, e incluso más versátiles para añadir a la dieta diaria.

Es el caso del jengibre y la canela, que según un reciente estudio pueden contribuir a fortalecer las bacterias beneficiosas del intestino.

Los compuestos naturales de estas especias podrían favorecer un mejor equilibrio de la microbiota y ayudar al organismo a controlar los niveles de azúcar en sangre. Además, ambas son comunes en la cocina y podrían incorporarse a diferentes platos, así como a jugos, tés e infusiones.

La investigación, que fue presentada en Nutrition 2026, analizó el efecto de los polifenoles presentes en el jengibre y la canela. Estos compuestos actúan como alimento para determinadas bacterias intestinales, lo que favorece la producción de sustancias relacionadas con la salud digestiva y metabólica.

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¿Cómo el jengibre y la canela benefician la flora intestinal?

Para la investigación, durante cuatro semanas un grupo de 25 mujeres, con una edad promedio de 58 años, consumieron dos veces al día yogur, con canela y jengibre, y luego sin los ingredientes.

Los expertos eligieron el yogur porque ya se considera un alimento favorable para la salud intestinal y querían comprobar si las especias ofrecían beneficios adicionales.

Las muestras arrojaron que la composición general de la microbiota no cambió de manera importante. No obstante, aumentó la presencia de tres grupos de bacterias beneficiosas: Alistipes, Roseburia y Ruminococcaceae.

Estos microorganismos están relacionados con una mayor producción de butirato, un ácido graso de cadena corta que ayuda a nutrir la mucosa del colon, mantener la barrera intestinal y favorecer un mejor control de la glucosa.

También se asociaron con niveles más elevados de “péptido YY”, una hormona que contribuye a disminuir el apetito y retrasar el vaciamiento del estómago.

¿Cómo incorporar el jengibre y la canela a la dieta?

Al ser especias con un sabor agradable para muchas personas, añadirlas a la dieta diaria no requiere grandes esfuerzos ni cambios. Por ejemplo, una de las formas más fáciles es espolvorear una pequeña cantidad de canela y jengibre sobre un yogur natural, tal como se hizo en la investigación.

Además, pueden utilizarse en avena, batidos, licuados, frutas, infusiones o incluso en algunas preparaciones saladas, como sopas, verduras al horno o marinados para carnes y pescados. Lo importante es incorporarlas de forma habitual y en cantidades moderadas, sin excederse.

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