Gobierno de Trump afirma que retiró a más de 800 camioneros supuestamente “peligrosos”

El Gobierno de Donald Trump afirmó este martes que retiró de las carreteras a más de 800 camioneros considerados supuestamente peligrosos durante la segunda fase de la Operación Highway Shield, un operativo conjunto para detectar a conductores extranjeros que las autoridades consideran no calificados y vehículos inseguros.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la operación se desarrolló entre el 28 y el 30 de julio con la participación de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y patrullas estatales de carreteras.

Durante los tres días de inspecciones, las autoridades detuvieron a 51 inmigrantes indocumentados, incluidos 21 conductores con licencias comerciales para no domiciliados (CDL) emitidas por California y Nueva York.

Además, afirmaron que sacaron de circulación a 766 conductores y vehículos considerados inseguros.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, añadió que también sacaron a más de 30 conductores que no aprobaron las pruebas de dominio del inglés.

Comportamientos “peligrosos”

El operativo también dejó 86 arrestos de operadores por comportamientos que las autoridades calificaron de peligrosos, entre ellos incidentes de violencia vial y violencia doméstica.

“Cuando los extranjeros ilegales están al volante de camiones articulados, están poniendo en peligro la vida de los estadounidenses”, afirmó Mullin, quien agradeció al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los socios estatales y locales por colaborar en el operativo.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que la Administración Trump continuará actuando contra conductores extranjeros que considere no calificados o no examinados.

“Nuestra nueva asociación con el DHS se basa en el progreso del presidente Trump para asegurar nuestras carreteras, eliminar el fraude y restaurar la integridad del transporte de carga en Estados Unidos”, dijo Duffy.

Campaña contra camioneros

El funcionario advirtió además que quienes continúen operando ilegalmente vehículos pesados enfrentarán acciones de las autoridades.

La operación forma parte de una campaña más amplia del DHS, el Departamento de Transporte y autoridades estatales y locales contra prácticas que el Gobierno considera peligrosas dentro de la industria del transporte de carga.

Entre los objetivos se encuentran los inmigrantes indocumentados que obtienen licencias comerciales para conducir camiones articulados.

El mes pasado, el DHS y el Departamento de Transporte anunciaron una alianza para investigar posibles prácticas fraudulentas e ilegales en escuelas que forman a conductores para obtener las CDL.

Sigue leyendo:

• Condenan a camionero cuyo caso impulsó medidas de Trump contra inmigrantes

• “Desprecio por seguridad federal”: Nueva York pierde $74 millones por dejar licencias a miles de inmigrantes con documentos vencidos

• Cómo sacar la licencia CDL paso a paso: requisitos, costos y qué tener en cuenta en 2026