Karol G presentó una balada inédita y terminó llorando en el escenario

En Washington D.C., Karol G decidió compartir con su público una canción que nadie había escuchado antes y que, por su carga emocional, desató todo tipo de reacciones entre los asistentes y en las redes sociales.

La interpretación resultó siendo un nuevo adelanto de “No me Arrepiento de Sentir Tanto”, el álbum que llegará el próximo 7 de agosto y con el que la artista abre una nueva etapa musical mientras recorre Estados Unidos con su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

Letra marcada por el desamor

Lejos de los sonidos más festivos que suelen acompañar sus conciertos, Karol G apostó por una balada centrada en las emociones que deja una ruptura y en la necesidad de aparentar fortaleza frente a los demás, especialmente en las redes sociales.

Entre los versos más llamativos están: “No sé a quién le miento, subiendo historias como si estuviera en mi mejor momento. Pero todo el que me conoce bien sabe que estoy fingiendo. Por fuera sonriendo, por dentro muriendo”.

La canción continúa con otra estrofa que hace una posible referencia a su expareja, Feid. Allí canta: “Si lo ven díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé aunque él sabe que no. Sólo ve y dígale que sané, que por fin lo olvidé. Miéntanle, por favor”.

Aunque la artista no explicó el origen del tema, los comentarios en redes sociales no tardaron en relacionar la letra con experiencias personales de la colombiana.

Sus lágrimas también marcaron la noche

La presentación tuvo otro instante muy emotivo cuando Karol G interpretó “Coleccionando heridas”, el tema que comparte con Marco Antonio Solís. Al terminar la canción, no pudo contener el llanto y agradeció el respaldo que ha recibido de sus seguidores desde el comienzo de esta nueva etapa.

“De verdad me siento supremamente agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siento que cuando me paro en este escenario yo vivo como una realidad diferente, como que ustedes me demuestran que me quieren de verdad, que me apoyan, que me acompañan. Gracias”, explicó con la voz entrecortada.

La cantante continúa preparando el camino hacia el lanzamiento de “No me Arrepiento de Sentir Tanto”. En las últimas semanas también presentó “Matadora” y, durante su participación en el festival “Coachella”, interpretó “Después de ti” junto a Greg González, confirmando que su próxima producción explorará una faceta mucho más íntima y emocional.

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