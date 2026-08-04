“La Casa de los Famosos México 4”: Mariana Ochoa confiesa qué es lo que más extraña tras ser la primera eliminada

Aparentemente, Aldo Rendón terminó de sepultar la participación de “La Casa de los Famosos México 4”, debido a que el público también se inclinó porque la actriz fue la primera eliminada de esta cuarta temporada.

Así se logró confirmar durante la gala de eliminación, donde Luis Chaparro terminó siendo el último habitante en regresar a casa tras ser salvado por el público, lo que significó la salida de Mariana, quien se notó un poco triste, pero conforme con la decisión que fue tomada por los seguidores del reality.

En contraste con eso, Yanet García fue la primera en lograr su boleto de vuelta a la casa, demostrando que cuenta con fieles fanáticos, aunque algunos participantes de la competencia aparentemente van en contra de ella.

Esto dice Mariana Ochoa tras ser la primera eliminada

“Pues, esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero sé que desde allá arriba nos mandan las cosas correctas”, fueron las primeras palabras de la actriz en su despedida de “La Casa de los Famosos México 4“. Aunado a eso, manifestó que cree que poco a poco la casa se está dividiendo entre los artistas experimentados y los influencers jóvenes.

“Lo que más extraño de adentro de la casa son las burradas que dice Aldo (Rendón). Es muy gracioso. Nunca me imaginé que iba a llegar a extrañarlo“, dijo Ochoa sobre su curiosa relación dentro de la casa de perspectivas diferentes con el estilista.

Moisés Peñaloza es el nuevo líder de la semana

Para lo que será la segunda semana de competencia, quien aseguró la inmunidad fue Moisés Peñaloza, quien le ganó la batalla de liderazgo a Ese Pérez y Masad Altamimi.

Por decisión de los seguidores, Peñaloza se fue a la suite con Aldo Rendón, quien en las primeras de cambio también es uno de los favoritos del público. Moisés también luchará el jueves en el reto de salvación.

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