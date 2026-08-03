Phil Collins revela que estuvo a punto de morir por abuso de alcohol en 2024

El cantante Phil Collins reveló en una entrevista reciente que, debido al excesivo consumo de alcohol durante años, estuvo a punto de morir en 2024.

En una entrevista para Sunday Times, el músico reveló que en 2024 estaba hospitalizado como consecuencia del consumo de alcohol excesivo. Incluso reveló que su representante llamó a sus cinco hijos para que se despidieran y para que tomaran decisiones importantes sobre su padre.

“Porque había que tomar algunas decisiones, como por ejemplo, si debíamos mantener a Phil con soporte vital. Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando. La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”, recordó Collins.

Phil Collins estuvo siete meses hospitalizado y confesó que desde entonces no ha vuelto a beber alcohol.

El legendario músico y baterista tiene una larga lista de problemas de salud que han afectado su calidad de vida durante los últimos años. Tras su crisis de salud, Collins tiene daño en su páncreas y sus riñones funcionan a capacidad reducida. También padece diabetes tipo 2.

Collins tiene otros problemas de salud. El músico sufrió una lesión medular en 2007 que le provocó secuelas en su salud. Tras una operación de espalda, desarrolló el llamado síndrome del pie caído, lo que le dificulta caminar y le ha ocasionado varias caídas y fracturas. El artista ha sido sometido a cinco cirugías de rodilla y camina con apoyo de muletas.

En una entrevista para el especial Phil Collins: Eras – In Conversation, emitido por BBC 2 en enero de este año, Phil Collins habló sobre su estado de salud y reveló que requiere cuidados de una enfermera las 24 horas. “Tengo una enfermera interna las 24 horas del día para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, dijo el músico.

El músico se despidió de la batería en 2022, cuando se subió a los escenarios por última vez durante la gira de Genesis. A pesar de su retiro, Collins no descarta seguir haciendo música y espera recuperarse para lograrlo. “Las cosas que me esperan son, además de volver a estar totalmente móvil y saludable, tal vez ir allí y experimentar un poco, y ver si hay más música. Uno suele pensar: ‘Ya está. Ya lo he hecho’. Pero hay que empezar a hacerlo para ver si se puede. Si no, no se hace. Así que es algo que tengo en mente”.

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