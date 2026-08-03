“The Devil Wears Prada 2” rompe récord en streaming y supera a “Deadpool & Wolverine”

Luego de su gran éxito en cines, “The Devil Wears Prada 2” llegó a las plataformas de streaming, donde ha fijado un récord de reproducciones en sus primeros días de estreno.

La cinta se estrenó el pasado 29 de julio en las plataformas de Disney+ y Hulu, alcanzando 15,2 millones de visualizaciones a nivel mundial en sus primeros cinco días de emisión, según The Wrap, citando datos de Disney.

La secuela de “The Devil Wears Prada”, cinta estrenada en 2006, se convirtió en el mayor debut de una película de acción real en la plataforma de streaming de Disney desde “Deadpool & Wolverine” en 2024.

Esta película se estrenó en cines el 1 de mayo de 2026 y recaudó $220,6 millones de dólares en Estados Unidos y $691,4 millones a nivel mundial, con un presupuesto de $100 millones de dólares.

“The Devil Wears Prada 2” reúne al elenco original de la primera película, el cual está conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt, quienes retoman sus personajes en esta querida historia.

También se sumaron nuevos personajes interpretados por Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley, BJ Novak y otros.

Meryl Streep regresó como la temida editora de la revista Runway, Miranda Priestly, mientras que Hathaway vuelve a interpretar a la inteligente periodista Andy Sachs en una historia que se desarrolla 20 años después del fin de la primera película. En esta nueva historia, Saschs se reencuentra con su antigua jefa (Priestly), mientras ambas intentan rehacer sus carreras en medio del declive de la publicación tradicional de revistas.

Al igual que la película original, “The Devil Wears Prada 2” fue dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna.

Esta nueva entrega también contó con cameos de diferentes celebridades como Lady Gaga, la estrella de la NBA Karl-Anthony Towns, varias personalidades destacadas de la industria de la moda, como Naomi Campbell, Ashley Graham, Winnie Harlow, Heidi Klum, Donatella Versace, Marc Jacobs, Domenico Dolce, Stefano Gabbana y Brunello Cucinelli.

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