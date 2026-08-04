Messi dona $92 mil dólares para la reconstrucción tras los incendios en Madrid

Lionel Messi protagonizó un gesto que trascendió el fútbol. En las últimas horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó que el capitán de la Selección argentina realizó una donación de $92 mil dólares para colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por los devastadores incendios forestales que golpearon a la Sierra Oeste de la ciudad.

La funcionaria dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y le agradeció públicamente al rosarino por su aporte.

“Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, escribió Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de X.

Leo Messi ha donado 80.000? para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. ?? — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

El aporte del futbolista llega en un momento clave para la región, que continúa recuperándose de uno de los incendios forestales más importantes de los últimos años.

Incendio en Madrid quedó bajo control

Aunque el fuego pasó su segunda noche consecutiva sin reactivaciones, las autoridades mantienen activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA.

Tras casi dos semanas de intensos trabajos, el incendio se encuentra estabilizado y en fase de control, mientras los equipos de emergencia siguen vigilando el perímetro y extinguiendo los últimos focos calientes, especialmente en los alrededores del pantano de San Juan.

Durante la última jornada trabajaron en la zona 16 dotaciones terrestres integradas por Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales.

A pesar de la mejora en las condiciones, las autoridades mantienen restricciones en las áreas más afectadas. Siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias continúan sin poder recibir a sus habitantes, mientras permanecen cerrados los accesos al embalse de San Juan, a la Playa del Alberche y a un tramo de la ruta M-957.

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