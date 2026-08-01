La inteligencia artificial ya cuesta $375 más al año a los hogares en EE.UU.

La inteligencia artificial prometía aumentar la productividad y abaratar costos, pero su expansión ya está afectando el bolsillo de los estadounidenses. Los hogares necesitan gastar poco más de $375 adicionales para comprar los mismos bienes y servicios que hace un año debido al impacto inflacionario provocado por el desarrollo de la IA, según una estimación de Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, publicada por la cadena CNN.

El impacto todavía representa una fracción de la inflación general de alrededor de 0.2 puntos porcentuales, pero ya aparece en gastos cotidianos. La construcción acelerada de centros de datos está elevando el precio de la electricidad, chips de memoria, computadoras y otros electrónicos, software e incluso materiales y mano de obra para la construcción, mientras la inversión de las empresas vinculada con la adopción de IA alcanzaría unos $750,000 millones este año.

El precio de la electricidad y los centros de datos consumen cada vez más energía

Los precios residenciales de electricidad en EE.UU. subieron 7.1% en 2025, más del doble de la tasa general de inflación. Pero lo más preocupante es que en algunos estados el aumento superó el 20%, según datos federales citados por Consumer Reports. La razón de este salto es que los centros de datos hiperescala que alimentan modelos de inteligencia artificial consumen tanta energía como ciudades enteras.

Un solo centro de datos hiperescala puede usar 100 megawatts, el equivalente al consumo de 100,000 hogares, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). El proyecto Hyperion de Meta en Louisiana necesitará al menos 5 gigawatts para funcionar, tres veces más electricidad que toda la ciudad de Nueva Orleans.

Virginia es el caso más extremo. El estado alberga casi 600 centros de datos, y en 2024 estas instalaciones consumieron casi el 40% de toda la electricidad que requirió el estado. Por su parte, Bloomberg News reportó que las zonas con alta concentración de centros de datos vieron sus precios de electricidad saltar 267% en cinco años.

¿Por qué tú pagas la factura de la expansión tecnológica?

Esta es la parte más preocupante para el lector: las empresas tecnológicas no están absorbiendo el costo de expandir la red eléctrica, sino los consumidores comunes.

“Los centros de datos están demandando enormes cantidades de energía, y eso tiende a desplazar la electricidad disponible para distribuir a los residentes; esto también ha llevado a que suban los precios mayoristas de la electricidad, porque los centros de datos están dispuestos a pagar el precio que los proveedores les piden, lo que termina también elevando los costos de electricidad residencial”, explicó Pooja Sriram, economista de EE.UU. en Barclays, a CNN.

“Las empresas de servicios públicos construyen la infraestructura, y luego todos pagamos por ella porque así ha funcionado siempre el modelo de negocio de las utilities”, explicó por su parte Ari Peskoe, director de la Iniciativa de Derecho Eléctrico de Harvard Law School.

Este patrón se repite en otras regiones. En la zona metropolitana de Phoenix, Arizona, los centros de datos ya consumen 385 millones de galones de agua al año solo para enfriamiento de los centros de datos, una cifra que podría dispararse a 3,700 millones de galones anuales, un 870% más, según un análisis de la organización Ceres. Menos agua disponible y más infraestructura eléctrica significan que las familias que viven cerca terminarán pagando más por estos servicios básicos para el hogar.

La tendencia está aumentando la preocupación en el país. Casi 78% de los adultos en EE.UU. está algo o muy preocupado de que la construcción de nuevos centros de datos eleve sus facturas de energía, según una encuesta nacional de Consumer Reports realizada en noviembre de 2025 entre 2,146 personas.

Las promesas corporativas todavía no llegan a tu bolsillo

Ante los reclamos de la población, algunas empresas de tecnología han hecho compromisos públicos. Microsoft se comprometió a cubrir sus propios costos de electricidad, reducir el uso de agua y evitar solicitar exenciones fiscales. Anthropic, la empresa detrás de Claude AI, prometió cubrir el 100% de los aumentos en el precio de electricidad que enfrenten los consumidores a causa de sus centros de datos.

Sin embargo, los defensores del consumidor esperan a que estos compromisos se cumplan. “Hacer un compromiso es una cosa. Cumplirlo es otra”, advirtió Evan Feeney, director asociado de participación corporativa de Consumer Reports. Mientras que Peskoe afirmó durante la presentación del pacto voluntario firmado en la Casa Blanca en marzo de 2026: “No hace nada para ayudar a los consumidores”, ya que ni el presidente ni las tecnológicas controlan quién paga finalmente las ampliaciones de la red eléctrica.

¿Qué puedes hacer para proteger tu bolsillo ahora mismo?

Si te preocupa el aumento de tu factura eléctrica y otros servicios relacionados con el desarrollo de la industria de la IA, puedes seguir algunos pasos concretos antes de que llegue tu próximo recibo:

Compara proveedores de electricidad si vives en un mercado desregulado; podrías fijar una tarifa antes de que suban más los precios

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, como el Crédito por Mejoras Energéticas del Hogar, para bombas de calor o calentadores de agua nuevos Cambia el uso de electrodomésticos a horarios fuera de pico si tu estado ofrece tarifas por horario de uso

a horarios fuera de pico si tu estado ofrece tarifas por horario de uso Contacta a tu proveedor si tienes dificultades para pagar; muchas utilities ofrecen facturación por presupuesto o condonación de deudas atrasadas

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el incremento en servicios derivado de la infraestructura de IA

¿Cómo afecta la IA al precio de la electricidad?

Los centros de datos para modelos de IA consumen enormes cantidades de energía, lo que obliga a construir nueva infraestructura cuyo costo se traslada a los consumidores como tarifas más altas.

¿Cuánto ha subido la electricidad por culpa de los centros de datos?

A nivel nacional, los precios residenciales subieron 7.1% en 2025; en zonas de alta concentración de centros de datos en Virginia, el alza llegó a 267% en cinco años.

¿Las empresas de IA van a pagar por el aumento en mi factura?

Microsoft y Anthropic han hecho promesas públicas de cubrir parte de esos costos, pero expertos advierten que estos compromisos no son vinculantes ni garantizan protección real al consumidor.

¿Qué estados son los más afectados por este fenómeno?

Virginia, Texas y Arizona concentran algunos de los mayores desarrollos de centros de datos, con impacto directo en electricidad y, en el caso de Arizona, también en el suministro de agua.

¿Existen leyes que protejan a los consumidores de estos aumentos?

Nueva York y Maryland han comenzado a impulsar legislación para pausar temporalmente nueva construcción de centros de datos, y más de 30 estados han presentado más de 300 proyectos de ley relacionados en 2026, según la firma Multistate.

¿Qué relación tiene este fenómeno con la inflación general del país?

El expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció que la construcción acelerada de centros de datos está presionando al alza los precios de bienes y servicios relacionados con la infraestructura tecnológica, contribuyendo a la inflación.

Conclusión

Con una inversión proyectada de $750,000 millones solo en 2026 y una demanda energética que podría casi duplicarse para 2028, el aumento en las facturas de electricidad y agua apenas comienza.

Si los estados no aprueban leyes de protección al consumidor antes de que se complete la próxima ola de construcción, muchas familias de las zonas más afectadas, como Virginia, Texas y Arizona, podrían ver sus recibos mensuales subir de forma permanente y desproporcionada, incluso sin haber usado jamás un modelo de inteligencia artificial.

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