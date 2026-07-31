Horarios para visitar la experiencia inmersiva “The Devil Wears Prada 2” en NY

Quienes sueñan con entrar al universo de “The Devil Wears Prada 2” todavía están a tiempo de hacerlo. Desde el 29 de julio, el Museum of Arts and Design (MAD), ubicado en Columbus Circle, abrió una experiencia inmersiva inspirada en la esperada secuela, una instalación temporal que estará disponible hasta el próximo 9 de agosto.

Bajo el nombre “Welcome to the Runway: An Immersive Experience”, la propuesta forma parte de las actividades organizadas con motivo del estreno de la película en Disney+ y Hulu. El acceso está incluido con la entrada al museo y permite a los visitantes recorrer espacios inspirados en la producción, además de participar en diferentes actividades relacionadas con el mundo de la moda.

Recorrido perfecto para sentirse dentro de la película

La experiencia recrea algunos de los escenarios más representativos de la historia. Entre ellos aparecen el imponente escritorio de Miranda Priestly y el vestidor de la revista Runway, donde los asistentes pueden tomarse fotografías como si acabaran de conseguir la pasantía más codiciada de la industria.

El recorrido también ofrece sesiones personalizadas de estilismo y espacios para aprender a desfilar sobre una pasarela, mientras cámaras registran el momento en video.

Otro de los grandes atractivos es la exhibición de vestuarios originales utilizados por figuras como Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y otros integrantes del elenco. Las prendas permiten apreciar de cerca parte del trabajo de diseño que convirtió a la franquicia en un referente para los amantes de la moda y el cine.

La instalación está pensada, tanto para quienes conocen de memoria los diálogos de la historia, como para quienes simplemente buscan una actividad diferente para disfrutar durante el verano en Nueva York.

Horarios para visitar la experiencia

La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, por lo que quienes deseen asistir aún cuentan con varios días para hacerlo. El acceso está sujeto al horario habitual del Museum of Arts and Design.

Estos son los horarios de atención del museo:

Lunes: cerrado.

cerrado. Martes: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Miércoles: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Jueves: de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Viernes: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábado: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Domingo: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

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