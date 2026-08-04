Jeanine Pirro llevó pruebas a la Casa Blanca para mostrar a Trump que daños en estanque no fueron por vandalismo

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, llevó el lunes una caja con evidencias a la Casa Blanca para mostrar al presidente estadounidense Donald Trump que los daños en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln fueron consecuencia de una construcción deficiente y no de actos de vandalismo.

Pirro, de acuerdo con CBS News que citó fuentes familiarizadas con el encuentro, sostuvo una reunión privada en el Despacho Oval que habría sido tensa, apenas horas después de que Trump la criticara por haber solicitado el retiro de los cargos penales contra el ex piragüista olímpico David Hearn.

Al concluir la reunión, la fiscal fue fotografiada saliendo de la Casa Blanca con una gran caja blanca y varias bolsas que, según las fuentes consultadas por el medio, contenían las pruebas recopiladas por el Departamento del Interior que exculparían tanto a Hearn como a otros acusados de haber dañado el estanque. Un portavoz de la oficina de Pirro rechazó hacer comentarios.

La polémica surgió después de que la Fiscalía solicitara desestimar el caso contra Hearn al asegurar que el Departamento del Interior había ocultado pruebas relevantes que solo fueron conocidas después de que un gran jurado aprobara la acusación formal.

En ese documento judicial, los fiscales sostuvieron que la información recién recibida apuntaba a que los daños fueron provocados por una “instalación defectuosa” realizada por un contratista, y no por vandalismo, contradiciendo así la versión defendida por Trump y por el secretario del Interior, Doug Burgum.

La oficina de Pirro también pidió retirar los cargos contra otras tres personas acusadas de vandalizar el estanque reflectante.

Lo que dijo Trump de Pirro

Donald Trump arremetió el lunes contra Pirro y aseguró que la fiscal “se acobardó” y “se doblegó” al decidir retirar los cargos contra Hearn, según declaraciones recogidas por The Associated Press.

Durante una actividad en el Despacho Oval, el mandatario evitó responder si contempla destituir a Pirro, pero reiteró su decepción por la conclusión de la Fiscalía de que los daños fueron producto de una mala ejecución de la obra y no de acciones deliberadas.

“Francamente, creo que se acobardó porque el juez fue realmente despiadado. En lugar de perseguir a los responsables, el juez la persiguió a ella y a su departamento, y supongo que se acobardó. No sé qué demonios pasó”, afirmó.

Trump insistió además en que el vandalismo afectó el proyecto de rehabilitación del estanque y reiteró que quedó decepcionado con la actuación de la fiscal.

Otros reveses para la Fiscalía

La oficina de Pirro ha enfrentado recientemente varios tropiezos en investigaciones de alto perfil relacionadas con asuntos de interés para Trump, según CBS News.

Entre ellos figura la decisión de un gran jurado de rechazar de forma unánime la acusación contra seis legisladores demócratas investigados por la difusión de un video en el que instaban a militares a desobedecer órdenes que consideraran ilegales.

Asimismo, una jueza federal anuló citaciones emitidas por la Fiscalía para investigar al expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y al propio banco central por el costo de una remodelación de sus instalaciones. La magistrada concluyó que esas diligencias eran un pretexto para presionar a Powell a reducir las tasas de interés.

También fueron retirados los cargos contra Justin Carreno, Cameron Thiers y Sophie Dennison-Gibby, quienes enfrentaban acusaciones por supuestamente desprender fragmentos de pintura del estanque reflectante.

Durante sus declaraciones del lunes, Trump también intentó tomar distancia del proyecto de remodelación.

Aunque en abril había asegurado que el contratista seleccionado había trabajado previamente en uno de sus campos de golf en Virginia, esta semana afirmó que no conocía a la empresa y reconoció que no estaba completamente satisfecho con el resultado de las obras, aunque señaló que existía presión para que el estanque estuviera listo antes de las celebraciones del Día de la Independencia.

También aseguró que el lugar será reparado y reabierto en un plazo de entre una y dos semanas.

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