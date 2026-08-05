Aliados de Trump ganan las primarias republicanas de Virginia, Kansas y Michigan

Los candidatos respaldados por el presidente Donald Trump ganaron las elecciones primarias republicanas celebradas este martes en Virginia, Kansas y Michigan por el Partido Republicano previo a las elecciones de medio término en noviembre.

El congresista John James superó al empresario Perry Johnson en la contienda conservadora para la gobernación en Michigan. Con casi el 80% de las mesas escrutadas, James sumó más del 70% de los votos frente a menos del 30% de Johnson, según datos oficiales. James competirá en las elecciones generales contra la demócrata Jocelyn Benson, secretaria estatal que aseguró la candidatura de su agrupación.

Asimismo, los congresistas republicanos Bill Huizenga, John Moolenaar, Tim Walberg, Tom Barrett y Lisa McClain aseguraron la nominación para la Cámara de Representantes en sus respectivos distritos de Michigan, informó EFE.

Resultados en Kansas y Virginia

En Kansas, Ty Masterson, presidente del Senado estatal y respaldado por Trump, triunfó en la primaria para la gobernación. Masterson intentará recuperar este cargo para el bando republicano, actualmente ocupado por el Partido Demócrata.

Por su parte, en Virginia, el exasesor de política exterior Bert Mizusawa consiguió la candidatura al Senado federal y enfrentará al demócrata Mark Warner. En el quinto distrito de este mismo estado, el congresista John McGuire obtuvo la nominación conservadora para buscar la reelección.

Contraste con la interna demócrata

La jornada coincidió con la cerrada disputa interna del Partido Demócrata por el Senado en Michigan. En esa contienda, el progresista Abdul El-Sayed y la congresista Haley Stevens mantuvieron un resultado ajustado, escenario que expuso diferencias sobre el rumbo electoral y la postura hacia Oriente Medio.

Durante el desarrollo de los comicios, Trump asistió a una cena de recaudación de fondos en su club de golf situado en Rancho Palos Verdes, en la costa de Los Ángeles.

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