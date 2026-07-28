Brote de ciclosporosis y lechuga iceberg: alternativas nutritivas y cómo consumir verduras de forma segura

La más reciente actualización de las autoridades sanitarias en Estados Unidos revela que el brote de casos de ciclosporosis alcanzó nueve estados. Por ello, las recomendaciones para evitar la diarrea explosiva incluyen un manejo seguro de frutas y vegetales, sin tener que excluir estos alimentos clave de la dieta diaria.

Ante la duda de cuáles vegetales comer o si debemos excluirlos de la alimentación diaria, los expertos recomiendan extremar las medidas de higiene en el manejo y consumo de alimentos, así como aplicar algunas recomendaciones culinarias para disfrutarlos con tranquilidad.

Recordemos que el brote de casos de ciclosporosis está vinculado a un tipo de lechuga: la lechuga iceberg proveniente de México. Esta lechuga se vendió en algunas cadenas de supermercados y de comida rápida como Taco Bell, la cual la eliminó de inmediato de su menú.

¿Se pueden comer vegetales y frutas en pleno brote de ciclosporosis?

Tras el aumento de casos en este brote multiestatal, los médicos recomiendan lavar muy bien los vegetales, mientras los consumidores se debaten entre evitar consumirlos o sustituirlos.

Una de las recomendaciones principales para evitar los brotes es suspender temporalmente el consumo crudo de ciertas lechugas o mezclas de ensaladas que se venden preparadas en bolsa y supuestamente ya limpias.

La nutrióloga Sabrina Hernández explica a Telemundo que la lechuga iceberg o americana “realmente no aporta tantas vitaminas y minerales como otras que hoy sí podemos comer, como por ejemplo la espinaca”, por lo que se puede sustituir con varios vegetales, desde la espinaca hasta la col.

La experta recomienda la espinaca como un excelente sustituto a la lechuga para aprovechar su alto aporte de vitamina A, vitamina C y vitamina K. También menciona la arúgula como fuente de nutrientes, y la col roja o col blanca, que tienen el gran beneficio de aportar fibra.

La regla de los tres colores para una dieta antiinflamatoria

Para lograr un equilibrio en el plato, la nutrióloga sugiere una regla sencilla que consiste en agregar tres colores de vegetales al plato: “Siempre pregúntate si tienes más de tres colores en tu plato; si es así, sabes que estás comiendo alto en antioxidantes, que es antiinflamatorio y que tienes una dieta balanceada”.

La naturaleza es una fuente rica en nutrientes y una manera de garantizarlos es estar atentos a incluir alimentos de colores como el rojo, el verde, el azul, el morado o el naranja.

Combinaciones creativas para potenciar la absorción de hierro

Como alternativas a la tradicional ensalada de lechuga, tomate y cebolla, la experta ofrece combinaciones deliciosas y nutritivas:

Fresas, espinaca y un poquito de queso feta .

. Sandía con espinaca, arúgula y un poquito de queso.

En estas sencillas combinaciones, la absorción de hierro de la espinaca se potencia gracias a la vitamina C de las fresas o de los cítricos.

Sigue leyendo:

.De McDonald’s a Taco Bell: ¿Por qué las ensaladas y vegetales causan las alertas sanitarias más graves?

.FDA alerta: lechugas de Taylor Farms retiradas en 28 estados de EE.UU. por Cyclospora

.Cómo lavar frutas y verduras en EE.UU. para evitar bacterias y parásitos