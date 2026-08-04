Mueren 2 personas por brote de “diarrea explosiva” en EE.UU.

La creciente propagación del brote de Cyclospora en EE.UU. ya dejó las primeras víctimas mortales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron este lunes que 2 personas fallecieron en Michigan tras contraer la infección parasitaria, en un episodio que ya acumula miles de casos en decenas de estados y mantiene bajo investigación a las autoridades sanitarias.

Ambos fallecidos padecían enfermedades preexistentes. De acuerdo con el Departamento de Salud de Michigan, la infección por ciclosporiasis y la deshidratación provocada por la enfermedad, agravaron sus condiciones médicas, lo que derivó en un desenlace fatal.

Hasta ahora, los CDC han contabilizado 6,707 casos confirmados en 45 estados, aunque las cifras reportadas por los departamentos estatales de salud son considerablemente más altas. Solo Michigan registra más de 11,200 infecciones, convirtiéndose en el principal foco del brote.

La lechuga contaminada, en el centro de la investigación

Las autoridades sanitarias investigan el origen del brote y han identificado un posible vínculo con productos elaborados por Taylor Farms, una de las mayores proveedoras de vegetales frescos del país.

Muchos de los pacientes enfermos reportaron haber consumido lechuga iceberg distribuida por la empresa, que produce cerca del 40% de las ensaladas en bolsa y envasadas que se comercializan en Estados Unidos.

Como medida preventiva, Taylor Farms retiró del mercado diversos productos distribuidos en 27 estados, incluyendo lechuga enviada a restaurantes de Taco Bell. La compañía también informó que dejó de abastecerse de una granja ubicada en México que suministraba ese ingrediente.

Por ahora, las autoridades federales no han confirmado si las 2 muertes están relacionadas con un producto específico o con algún establecimiento en particular. Tanto los CDC como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) continúan analizando muestras y rastreando la cadena de distribución para identificar la fuente exacta de la contaminación.

La expansión del brote llevó a Taco Bell a retirar parte de la lechuga utilizada en algunos de sus restaurantes durante el mes pasado como medida preventiva.

El caso también generó preocupación entre consumidores estadounidenses, muchos de los cuales optaron por dejar de comprar ensaladas preparadas mientras continúan las investigaciones.

Las lechugas siguen siendo el principal punto de investigación para poder detectar qué ha causado el brote de la llamada “diarrea explosiva”. (Foto: Sophie Bates/AP)

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados.

Aunque rara vez provoca la muerte, puede resultar especialmente peligrosa para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o pacientes con sistemas inmunológicos debilitados.

Los síntomas suelen aparecer entre una y 2 semanas después de ingerir el parásito e incluyen:

* Diarrea acuosa intensa

* Náuseas

* Cólicos abdominales

* Fatiga

* Pérdida del apetito

* Deshidratación

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse hasta 2 meses. Los médicos suelen recetar antibióticos, además de recomendar una hidratación constante para evitar complicaciones.

Datos de la firma de análisis sanitario Truveta muestran que aproximadamente el 22% de los pacientes diagnosticados acudieron a servicios de urgencias durante las 2 semanas posteriores al diagnóstico.

Asimismo, cerca del 12% de los casos confirmados requirió hospitalización. El riesgo aumenta considerablemente con la edad: mientras que menos del 10% de los pacientes menores de 65 años fueron hospitalizados, la cifra ascendió al 19.4% entre personas de 65 años o más.

El análisis también reveló que durante julio de este año, la tasa de diagnósticos de ciclosporiasis fue más de 11 veces superior al promedio registrado para ese mismo mes entre 2018 y 2025, lo que refleja la magnitud del actual brote.

Los expertos explican que Cyclospora es especialmente difícil de rastrear porque resulta complicado cultivarlo en laboratorio y porque suele encontrarse en alimentos frescos de corta vida útil, como lechuga, albahaca, cilantro y algunas frutas, entre ellas las frambuesas. Esta combinación dificulta identificar rápidamente el origen de los contagios y contener la propagación del brote.

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