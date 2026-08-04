¿Qué regalo entrega Costco a quienes cumplen 40 años como miembros?

Permanecer cuatro décadas como socio de Costco tiene un reconocimiento especial. Aunque la empresa no agrega descuentos ni privilegios exclusivos al llegar a esa antigüedad, algunos clientes reciben una tarjeta conmemorativa que identifica sus más de 40 años de fidelidad.

Una tarjeta especial por cuatro décadas de membresía

De acuerdo con Tasting Table, los socios que alcanzan 40 años de membresía pueden recibir por correo una tarjeta conmemorativa con la leyenda “40+ Year Member”.

El diseño depende del tipo de membresía. Los clientes Gold Star reciben una tarjeta de tono dorado, mientras que los integrantes del nivel Executive obtienen una versión de color negro.

Algunos usuarios de Reddit señalaron que Costco les envió previamente un correo electrónico para avisarles que la nueva tarjeta estaba en camino.

Sin embargo, la experiencia parece variar, pues no todos los miembros reciben el mismo nivel de reconocimiento o notificación.

No incluye descuentos ni beneficios adicionales

Aunque la tarjeta es poco común y funciona como un reconocimiento a la lealtad, alcanzar 40 años como miembro no modifica las condiciones de compra dentro de las tiendas.

Los socios no reciben mayores descuentos, recompensas adicionales, acceso a productos especiales ni otras ventajas económicas por haber llegado a ese aniversario.

Más allá de la tarjeta con diseño distinto y un reconocimiento escrito, los beneficios siguen siendo los mismos que corresponden al tipo de membresía contratada.

En algunos casos, empleados de Costco también han felicitado públicamente a clientes veteranos.

Un usuario de Reddit contó que la persona encargada de recibir a los compradores anunció en voz alta sus 41 años de membresía y les agradeció por su permanencia.

Costco también reconoce los 25 años

El aniversario de 40 años no es el único que puede aparecer reflejado en la cuenta del cliente.

Algunos miembros afirmaron que, al cumplir 25 años, recibieron un sello especial dentro de la aplicación móvil de Costco.

El distintivo puede pasar desapercibido, por lo que ciertos usuarios descubrieron su antigüedad únicamente cuando un empleado de la entrada se los mencionó.

“Ni siquiera sabía que habíamos sido miembros durante 25 años hasta que la persona de la entrada dijo: ‘Gracias por ser miembros durante 25 años’. ¡Me hace sentir viejo!”, relató un comprador.

Los primeros socios individuales de Costco

Cumplir 40 años como miembro en 2026 significa que la inscripción comenzó aproximadamente en 1986, una etapa importante en la historia de Costco.

Durante la década de 1980, la cadena comenzó a ampliar sus ventas a consumidores particulares, ya que anteriormente su modelo se concentraba principalmente en pequeños negocios.

Por ello, quienes ahora reciben estas tarjetas conmemorativas forman parte de las primeras generaciones de compradores individuales de la empresa.

Costco cuenta actualmente con más de 145 millones de titulares de tarjetas y mantiene en Estados Unidos una tasa de renovación superior al 90%, según Tasting Table.

Aunque la tarjeta conmemorativa no ofrece nuevas ventajas, muchos clientes consideran que la membresía regular ya proporciona suficientes beneficios.

Algunos de ellos son acceso a productos al mayoreo, combustible a precios reducidos, alimentos de su área de comida y descuentos en viajes, servicios automotrices, atención de la vista, medicamentos y otros productos.

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