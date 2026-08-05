Crece lista de distritos prioritarios de los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato

El brazo de campaña del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes anunció este miércoles que agregarán una docena de distritos que el presidente Donald Trump ganó fácilmente en 2024 a su lista de objetivos para las elecciones de mitad de período.

Dichas incorporaciones quieren proyectar la confianza de los demócratas en que pueden competir en un territorio que es sólidamente republicano en noviembre.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes están expandiendo el campo de batalla adentrándose en el territorio de Trump”, expresó la demócrata por Washington y presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC), Suzan DelBene.

Los republicanos todavía no se lo creen. El vocero del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), Mike Marinella, indicó que el DCCC ha “entrado oficialmente en la fase de alucinación del ciclo electoral”.

En un comunicado de prensa, el DCCC anunció las nuevas incorporaciones a su lista de “Distritos en disputa”, que ahora incluye 59 distritos donde el partido cree tener al menos una pequeña posibilidad.

El mandatario republicano ganó con facilidad en todos los nuevos distritos de la lista en 2024, con una diferencia que osciló entre los 10 puntos porcentuales en el tercer distrito de Colorado y una victoria de 21 puntos en el noveno distrito de Tennessee.

La incorporación más controvertida de los demócratas es el noveno distrito de Carolina del Norte, donde el presidente del NRCC, Richard Hudson, republicano por ese estado, se enfrenta al desafío del demócrata populista Richard Ojeda.

Sin embargo, el DCCC no va a gastar mucho dinero para tratar de competir en los 59 escaños que ocupan en la actualidad los republicanos y que están vacantes; la zona de mayor fricción política será mucho más pequeña, posiblemente no más de unas pocas docenas de distritos, informó Axios.

El anuncio en cuestión, en una manera de demostrar su poderío político en el ámbito nacional, y el comunicado de prensa aludió a un sondeo realizado por CNN la semana pasada que situaba a los demócratas del Congreso con una ventaja de 8 puntos a escala nacional.

“Los republicanos de MAGA, que históricamente se han considerado ‘seguros’, han defraudado a la gente a la que fueron elegidos para representar”, señaló DelBene en su declaración.

“En lugar de explicar por qué los socialistas radicales se apropiaron de los distritos que realmente necesitan ganar, están fingiendo que los escaños republicanos más conservadores de repente son competitivos“, expresó Marinella.

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