Fin de semana libre de impuestos en Illinois: cuándo es y qué se puede comprar

Si bien se le conoce como fin de semana libre de impuestos, las familias de Illinois recibirán un periodo de 10 días en reducción del impuesto, especialmente en productos escolares, prendas de vestir y calzado.

Al haber una menor tasa impositiva, los padres y madres podrán ahorrarse parte del dinero destinado a las compras antes del inicio del ciclo escolar.

Y aunque la iniciativa suele llamarse “libre de impuestos”, la realidad es que no se cumple literalmente en todos los estados, pero la mayoría de participantes fijan una reducción temporal en la tasa estatal aplicada a ciertos artículos elegibles.

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¿Cuándo será el periodo libre de impuestos en Illinois?

El beneficio estará disponible desde el viernes 7 de agosto hasta el domingo 16 de agosto de 2026. En total, serán 10 días consecutivos en los que los compradores podrán acceder a una reducción del impuesto estatal sobre las ventas.

Durante ese periodo, la tasa estatal bajará del 6.25% al 1.25% para determinados productos relacionados con el regreso a clases. Sin embargo, los consumidores deben tener en cuenta que los impuestos locales sobre las ventas seguirán aplicándose, por lo que el descuento final puede variar dependiendo del lugar donde se realice la compra.

El objetivo de la medida es ayudar a los hogares a enfrentar los gastos escolares, especialmente en una época del año en la que muchas familias deben comprar uniformes, zapatos, mochilas y materiales para el aula.

¿Qué productos tendrán impuesto reducido?

La reducción del impuesto aplicará a una variedad de artículos utilizados por estudiantes. Entre los productos incluidos se encuentran los útiles escolares tradicionales, como lápices, borradores, cuadernos, carpetas, marcadores y otros materiales necesarios para las clases.

A diferencia de la ropa, los útiles escolares no tendrán un límite máximo de precio para acceder al beneficio. También estarán incluidos:

Ropa y uniformes escolares

Zapatos, botas y sandalias

Mochilas y loncheras

En el caso de las prendas de vestir y el calzado, el descuento aplicará únicamente a artículos con un precio inferior a $125 dólares por unidad. Si una pieza supera ese valor, la compra quedará fuera del programa de reducción estatal, indica el Departamento de Ingresos de Illinois

Recomendaciones para aprovechar el ahorro

Las autoridades aconsejan a las familias que revisen con anticipación cuáles son los productos que necesitan y comparen precios antes de realizar sus compras. Aunque el impuesto reducido representa un alivio económico, no todos los artículos relacionados con la escuela estarán incluidos.

También es importante conservar los recibos de compra y verificar que los comercios estén aplicando correctamente la tasa reducida durante el periodo establecido.

De acuerdo con ABC7 Chicago, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, destacó: “Los padres conservarán una mayor parte del dinero que tanto les cuesta ganar, mientras que los estudiantes obtendrán lo que necesitan para empezar bien el año escolar”.

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