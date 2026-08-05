Harlem Week sigue con conciertos y mucho Broadway en Nueva York

Agosto todavía tiene mucho por ofrecer en Harlem. Aunque el festival ya puso en marcha su programación el pasado 1 de agosto, aún quedan varios de los eventos más esperados de Harlem Week 2026, una celebración que transforma las calles del histórico barrio neoyorquino en un gran escenario de música, gastronomía, arte y espectáculos gratuitos hasta el próximo 16 de agosto.

Con más de cinco décadas de historia, Harlem Week comenzó como un evento de un día en 1974 y hoy reúne cerca de dos millones de asistentes cada año. La edición de 2026 se desarrolla bajo el lema “Honrando nuestro legado” y mantiene su esencia al destacar la riqueza cultural, artística y comercial de Harlem con actividades pensadas para residentes y turistas.

Entre las propuestas permanentes sobresalen los conciertos gratuitos de R&B, jazz, góspel, hip-hop y artistas locales, además de “Harlem Broadway Row”, un espacio donde integrantes de reconocidos musicales de Broadway presentan números especiales al aire libre. A ello se suman las aldeas gastronómicas internacionales, mercados nocturnos bajo el viaducto de Manhattan Valley y proyecciones de cine en colaboración con el ImageNation Film Festival.

Los eventos que aún puede disfrutar

La agenda continúa este jueves 6 y jueves 13 de agosto con Harlem Summerstage, que se realizará entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. en la plaza del edificio Adam Clayton Powell Jr., ubicado en 163 W 125th St. Allí se presentarán la Jeff Foxx Band, Shanay Morant, Alyson Williams y artistas invitados.

Las noches del viernes 7 y viernes 14 de agosto, entre 4:00 p.m. y 10:00 p.m., llegarán las populares “Harlem Summer Nights”, un encuentro de comida y música bajo los históricos arcos del viaducto de Manhattan Valley, en la intersección de la calle 133 con la Avenida 12.

El domingo 9 de agosto, de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., el Parque Nacional Conmemorativo Ulysses S. Grant será sede de “A Great Day in Harlem”, que marcará la apertura oficial del International Village con desfiles de moda, gastronomía internacional, artesanías y espectáculos en vivo desde la 1:00 p.m.

El gran cierre será el fin de semana del 15 y 16 de agosto

El penúltimo día del festival, el sábado 15 de agosto, tendrá una doble programación. Entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m., “NYC Summer Streets” volverá a cerrar al tráfico el recorrido comprendido entre la calle 109 con Park Avenue y la calle 125 con Adam Clayton Powell Jr. Boulevard para dar paso a caminatas, recorridos en bicicleta, presentaciones de baile y música en vivo.

Más tarde, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., el corredor de la calle 135 recibirá “Summer in the City”, con desfiles de moda, cientos de puestos de artesanías y comida, actividades interactivas y escenarios musicales.

La clausura llegará el domingo 16 de agosto, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., cuando la calle 135, entre la Quinta Avenida y St. Nicholas Avenue, albergue el tradicional Harlem Day. La jornada reunirá tres escenarios con entretenimiento continuo, el esperado “Harlem Broadway Row”, el “Harlem Health Village” y decenas de expositores locales, una combinación perfecta para despedir una de las celebraciones culturales más importantes del verano en Nueva York.

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La recta final de la celebración ofrece escenarios al aire libre, ferias y experiencias para recorrer uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad