Premios Juventud 2026 homenajeará a Marc Anthony y Yandel por su labor social

Los Premios Juventud 2026 reconocerán a Marc Anthony y Yandel con el galardón “Agente del Cambio”, una distinción reservada para las figuras que aprovechan su alcance para impulsar iniciativas sociales, apoyar a las comunidades e inspirar a las nuevas generaciones.

El homenaje se entregará el próximo 3 de septiembre durante la primera edición de los Premios Juventud realizada en Europa. La ceremonia formará parte del “PJ Fest”, una semana de actividades musicales y culturales que tendrá como sede el Auditorio Starlite de Marbella, en España.

Dos trayectorias unidas por el compromiso social

En el caso de Marc Anthony, el reconocimiento destaca el trabajo que ha desarrollado durante años a través de la Fundación Maestro Cares. Desde 2012, la organización ha impulsado más de 35 proyectos en América Latina y Estados Unidos enfocados en mejorar la calidad de vida de niños y comunidades en situación de vulnerabilidad.

A ese recorrido se suma su liderazgo en “Unidos por Venezuela”, un concierto benéfico y telemaratón internacional destinado a apoyar la recuperación y reconstrucción del país tras los terremotos que lo afectaron este año en junio. Gracias a esa labor humanitaria, el artista fue incluido recientemente en la lista TIME100 Philanthropy 2026.

Por su parte, Yandel será distinguido por el respaldo constante que ha brindado a programas educativos, iniciativas comunitarias y proyectos enfocados en la salud mental dentro de la industria musical. Además, ha convertido su plataforma en un espacio para impulsar el crecimiento de nuevos talentos latinos.

El impacto de “Yandel Sinfónico”

Uno de los proyectos que más ha fortalecido esa misión es “Yandel Sinfónico”. Durante casi dos años, la gira ha unido el reguetón con orquestas sinfónicas locales en distintos países y ha generado oportunidades laborales para más de 250 músicos clásicos.

La propuesta también ha abierto espacios de colaboración entre estudiantes de música, orquestas profesionales y el cantante puertorriqueño, promoviendo experiencias de formación artística en cada ciudad que visita.

Además del homenaje, ambos artistas competirán en la edición 2026 de los Premios Juventud. Marc Anthony aspira a quedarse con tres galardones, mientras que Yandel suma dos nominaciones.

Las votaciones ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta el 10 de agosto a través del sitio oficial de los Premios Juventud. La ceremonia se transmitirá en vivo el jueves 3 de septiembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube de costa a costa en Estados Unidos a las 7 p.m. ET, 6 p.m. CT y 4 p.m. PT. En México podrá seguirse por Canal 5 a las 5 p.m.

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