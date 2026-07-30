Acampar gratis en Nueva York: así puedes conseguir un cupo
Un programa ofrece noches al aire libre con tiendas, fogatas y actividades guiadas. El acceso depende de un sorteo con fechas específicas
Pasar la noche en un parque neoyorquino no es una escena habitual. Sin embargo, quienes logren un lugar en el programa de acampadas familiares de NYC Parks podrán cambiar el ruido de la ciudad por una fogata, caminatas nocturnas y un cielo estrellado. La experiencia es completamente gratuita, pero hay un requisito indispensable: ganar un sorteo.
La iniciativa, que comenzará el 2 de agosto y se extenderá hasta septiembre, recorrerá los cinco distritos de Nueva York con jornadas pensadas para familias que quieran vivir una noche diferente sin necesidad de salir de la ciudad.
Uno de los mayores atractivos es que los participantes no tendrán que llevar una tienda de campaña. La organización proporciona el equipo y los Urban Park Rangers permanecen en el lugar durante toda la noche para dirigir las actividades y acompañar a los asistentes.
¿Qué incluye la experiencia y qué debes llevar?
El plan va mucho más allá de dormir al aire libre. Los guardaparques organizan caminatas por la naturaleza al anochecer, fogatas y sesiones de cuentos para cerrar la jornada.
Aunque las tiendas de campaña están incluidas, los organizadores recomiendan que cada persona lleve su propio saco de dormir, almohada o ropa de cama.
También aconsejan empacar repelente de insectos, calzado cerrado y cómodo, una botella reutilizable para agua, algunos refrigerios adicionales y ropa abrigada para las bajas temperaturas de la noche.
Así funciona el sorteo y estas son las fechas
Conseguir un lugar no depende del orden de inscripción. Cada evento asigna los cupos mediante un sorteo gratuito a través de la plataforma Xplor Recreation de NYC Parks. Para participar es necesario crear una cuenta y registrarse dentro del período habilitado para cada parque.
Este es el panorama de las próximas jornadas:
- 2 de agosto: Orchard Beach, Bronx. El período de inscripción ya finalizó.
- 8 de agosto: Salt Marsh Nature Center, Brooklyn. El registro ya cerró.
- 14 de agosto: Central Park, Manhattan. El sorteo abrirá el 3 de agosto.
- 15 de agosto: Circuito de aventura de Alley Pond, Queens. Las inscripciones ya terminaron.
- 16 de agosto: Blue Heron Nature Center, Staten Island. El registro comenzará el 3 de agosto.
- 28 de agosto: Inwood Hill Park, Manhattan. El sorteo abrirá el 17 de agosto.
- 30 de agosto: Van Cortlandt Nature Center, Bronx. Las inscripciones iniciarán el 17 de agosto.
- 6 de septiembre: Salt Marsh Nature Center, Brooklyn, e Inwood Hill Park, Manhattan. El registro empezará el 24 de agosto.
- 12 de septiembre: Orchard Beach, Bronx. El sorteo abrirá el 31 de agosto.
- 18 de septiembre: Blue Heron Nature Center, Staten Island, y Rockaway Beach and Boardwalk, Queens. Las inscripciones comenzarán el 7 de septiembre.
Cada parque tiene su propio proceso de registro, por lo que inscribirse para una fecha no da acceso automático a las demás. Quienes quieran vivir esta experiencia deberán estar atentos al calendario para no perder la oportunidad de participar.
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