La histórica coincidencia de los hermanos George y Jacob Lombard en su debut con jonrón

La familia Lombard Jr. tuvo un día inolvidable este martes tras las actuaciones de George Lombard Jr. y Jacob Lombard.

Lombard Jr. hizo su debut con los Yankees ante los Cardenales de San Luis y conectó un jonrón en su primer hit en las Grandes Ligas. El joven de 21 años de edad llegó como el prospecto número 1 de los Bombarderos del Bronx.

Pero eso no fue el único motivo de orgullo para George Lombard Sr. y Judy Prado, quienes estaban en el Yankee Stadium acompañando al debut de su hijo.

A más de 1,600 de kilómetros, Jacob Lombard, hermano de George Lombard Jr., debutó en Ligas Menores también este martes y lo hizo con un cuadrangular en su estreno con la filial de los Marlins de Miami.

Jacob Lombard debutó en Ligas Menores tras ser seleccionado quinto en el Draft 2026 en Las Mayores y fue el primer pick de los Marlins.

The Lombards are at Yankee Stadium watching one son, George Jr., make his Major League debut. They’re following along as their other son, Jacob, makes his Minor League debut.



And both sons homered tonight! pic.twitter.com/Q2WMTyzLa4 — MLB (@MLB) August 5, 2026

George Lombard Jr y Jacob Lombard, unidos por un jonrón

Casualmente ambos toleteros conectaron sus jonrones con muchas similitudes. Lombard Jr. lo hizo ante los Cardenales de San Luis y Jacob lo consiguió ante el equipo de los Cardenales en Ligas Menores.

El jonrón de George Lombard Jr. fue de 33 grados, 100.2 mph, y el de Jacob también salió a 33 grados, 99.9 mph.

Ambos cuadrangulares en su segundo turno al bate, tras un lanzamiento rompiente, conectaron un batazo al jardín izquierdo-central.

“Estar ahí y hacerlo de verdad es diferente”, dijo Lombard. “Es cuando todo se vuelve real por primera vez”.

Lombard se convirtió en el jugador número 14 de los Yankees en conectar un jonrón en su debut en MLB y el primero en lograrlo desde el dominicano Jasson Domínguez el primero de septiembre del 2023.

Con 21 años y 63 días, es el tercer jugador más joven en la historia de los Yankees en dar un jonrón en su debut, sólo detrás de Domínguez y John Ellis.

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