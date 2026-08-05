Ferran Torres hizo lanzamiento ceremonial en la victoria de New York Yankees ante St. Louis Cardinals

Del cielo del MetLife Stadium de Nueva Jersey al cielo del Yankee Stadium en el Bronx. El héroe de España en el Mundial, Ferran Torres, hizo el primer lanzamiento ceremonial la noche del pasado martes antes del partido contra St. Louis Cardinals.

Con el jersey blanco de local de los Yankees y el número 7 detrás, Torres hizo su lanzamiento desde delante del montículo con el infielder panameño José Caballero, un reconocido aficionado del Barcelona, donde juega Ferran.

Torres, había confesado horas antes en una entrevista para el programa “Today Show” de NBC que no sabía mucho sobre los Yankees. “No demasiado, para ser sincero, pero solo quiero disfrutar del partido. Veo a algunos de los jugadores y les deseo la mejor de las suertes”, confesó.

Ferran Torres fue el héroe de España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Furia Roja se coronó campeona del mundo por segunda vez gracias al gol del delantero del FC Barcelona en el minuto 106, 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.

Dos semanas después, el delantero ha vuelto a Nueva York en medio de sus vacaciones para cumplir con compromisos comerciales.

El jugador del FC Barcelona ha regresado a la Gran Manzana para realizar una gira por Estados Unidos de la mano de Under Armour, su patrocinador principal.

Esto, en compañía del CEO de Leaderbrock Sports Group, Héctor Peris. Según reportes, Ferran estará hasta el jueves en la ciudad y el viernes tiene previsto un homenaje en su pueblo natal, Foios.

El pasado martes estuvo en el prestigioso programa de noticias y debate ‘Today’ de la NBC. También pasó por la cadena CNN donde ofreció una entrevista en la que habló sobre su imagen viral con la gorra y el lema ‘Make Spain Great Again’, que lució durante las celebraciones del título de España en el Mundial 2026.

Ferran cerró la jornada del martes con el lanzamiento ceremonial en Yankee Stadium antes de la victoria 2-0 de los Bombarderos del Bronx ante St. Louis Cardinals en un juego cerrado que se definió por un excelente pitcheo y dos batazos.

Primero, el jonrón de Jazz Chisholm Jr. en la segunda entrada y el cuadrangular de George Lombard Jr. en su debut en Grandes Ligas.

Ryan Weathers lanzó seis entradas en blanco y David Bednar cerró con autoridad para asegurar la blanqueada.

Mientras tanto, Torres sigue de vacaciones en medio de rumores sobre un traspaso al Paris Saint-Germain después de marcar 16 goles con el Barcelona la temporada pasada.

Al atacante le queda un año de contrato y ha anotado 41 goles en 140 partidos durante cinco temporadas con el Barcelona, tras pasar dos temporadas con el Manchester City de la Premier League y tres con el Valencia de La Liga.



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