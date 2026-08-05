¿Qué canción de Bad Bunny está en el soundtrack de “Spider-Man: Brand New Day”?

No pasó mucho tiempo para que los fanáticos de Bad Bunny identificaran uno de sus temas en la nueva aventura de Peter Parker. El cantante puertorriqueño volvió a colarse en la pantalla grande gracias a la inclusión de “EoO” en la banda sonora de “Spider-Man: Brand New Day”, la más reciente película del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por Tom Holland.

El tema acompaña una de las secuencias de acción más intensas de la historia y se suma a una selección musical que ha recibido buenos comentarios entre los espectadores. La presencia de Bad Bunny también confirma el alcance internacional que sigue teniendo su música, capaz de encontrar espacio, tanto en las listas de reproducción, como en una de las franquicias más exitosas del cine.

“EoO” hace parte de “Debí tirar más fotos”, el álbum que el artista lanzó el 5 de enero de 2025 y con el que alcanzó un momento histórico al quedarse con el Grammy al Álbum del Año, un reconocimiento sin precedentes para una producción completamente en español.

La banda sonora tiene nombres de peso

Además del cantante boricua, el soundtrack de “Spider-Man: Brand New Day” incluye canciones de artistas como Tame Impala, Brian Eno y Steve Lacy, una combinación que acompaña distintos momentos de la película y aporta personalidad a la nueva historia del superhéroe.

La cinta representa la cuarta ocasión en la que Tom Holland interpreta a Peter Parker. Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, la trama retoma los acontecimientos posteriores al hechizo de Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home”, cuando el mundo olvidó la identidad del joven héroe. En esta ocasión, Peter intenta construir una nueva etapa de su vida, mientras enfrenta nuevas amenazas y continúa protegiendo Nueva York.

El fenómeno que también conquista la taquilla

En apenas seis días desde su estreno, “Spider-Man: Brand New Day” superó los $1,000 millones de dólares en taquilla mundial y alcanzó una recaudación de $1,053 millones de dólares.

La producción de Sony había debutado con $927 millones de dólares durante su primer fin de semana, convirtiéndose en el segundo mayor estreno de la historia. Del total acumulado, 407 millones corresponden a Norteamérica y $645 millones al mercado internacional.

El desempeño sorprendió incluso a Marvel Studios. En declaraciones a “Variety”, Kevin Feige, productor y presidente del estudio, afirmó: “No esperaba que se superara el récord (nacional) de ‘Endgame’, pero no podría estar más contento de que lo haya superado el pasado fin de semana nuestra película número 38 del UCM”.

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