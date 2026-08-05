“Spider-Man: Brand New Day” supera los mil millones de dólares en menos de una semana

Desde antes de su estreno, productoras y especialistas en la industria del cine habían dicho que “Spider-Man: Brand New Day” se iba a convertir en el éxito del 2026. A seis días de su estreno, se ha reportado que la película logró superar los $1,000 millones de dólares en taquilla. Ha recaudado un total de $1,053 millones de dólares.

“Spider-Man: Brand New Day”, producida por Sony y protagonizada por Tom Holland, logró alcanzar en su primer fin de semana $927 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo mayor estreno de la historia.

Aunque se esperaba que fuera un éxito, la cuarta película protagonizada por Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha logrado sorprender a sus productores. “No esperaba que se superara el récord (nacional) de ‘Endgame’, pero no podría estar más contento de que lo haya superado el pasado fin de semana nuestra película número 38 del UCM“, declaró Kevin Feige, productor y presidente de Marvel Studios, a “Variety”.

La cifra recaudada a nivel mundial tras seis días en cartelera. Es la suma de los $407 millones de dólares alcanzados en Norteamérica y los $645 millones de dólares que obtuvo la película en otros países.

Tras el primer fin de semana en cartelera, Feige dijo: “Francamente, es abrumador encontrarnos en esta posición un lunes por la mañana, en el mejor sentido posible”.

Marvel también espera este año para presentar “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre. Esta sería la primera vez que el estudio regresa con la unión de todos sus superhéroes tras “Avengers: Endgame”, la cual se estrenó en el 2019.

La relación entre “Avengers: Doomsday” y “Spider-Man: Brand New Day”

Como ha sido desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel, todas las películas que el estudio ha estrenado en los últimos años han servido como antesala para lo que será “Avengers: Doomsday”.

Hay que recordar que el UCM siempre ha estado dividido por fases y “Avengers: Doomsday” y “Spider-Man: Brand New Day” pertenece a la sexta fase. Se dice que la película recién estrenada está ambientada cronológicamente justo antes de los acontecimientos que ocurrirán en la nueva entrega de los “Avengers” que llega en diciembre.

Como también ha sido costumbre, la escena postcrédito de “Spider-Man: Brand New Day” sirve como un adelanto del “Avengers: Doomsday”, el cual ha desatado teorías sobre lo que podrá ocurrir en esa película, la cual también traerá de vuelta al universo a Robert Downey Jr. y a Chris Evans.

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