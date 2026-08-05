“The Voice: Celebrity”: anuncian entrenadores y anfitriona de la temporada

Los productores de “The Voice” han apostado por un nuevo formato en el que competirán celebridades. Esta temporada especial será la 31 y se titulará “The Voice: Celebrity”. Esta semana, el equipo informó sobre quiénes serán los entrenadores y anunciaron el nombre de una nueva presentadora.

Aunque aún no han revelado la lista de famosos que participarán en el programa, sí revelaron que para esta temporada los tres coaches serán: Queen Latifah, Riley Green y Joe Jonas. Los dos primeros repetirán en este papel tras su debut en la temporada 30, mientras que Jonas será entrenador oficial tras haber participado antes como asesor en algunos episodios.

Lo que se apuesta es que “The Voice: Celebrity” también presenta a sus seguidores nuevas formas de seguir el proceso de los participantes en el concurso. Según un comunicado difundido por NBC, se explica que “‘The Voice: Celebrity’ sustituye el talento desconocido por una amplia gama de celebridades: actores, músicos, influencers, atletas, comediantes y estrellas de la telerrealidad”.

El estreno del programa está programado para el 2027 y la presentadora de las galas televisivas será la actriz y cantante de 32 años Keke Palmer. Cada episodio del programa se estrenará a través de la señal de NBC y el día siguiente estará disponible en la plataforma de streaming Peacock.

Entre las nuevas apuestas que hará la producción del programa están los segmentos: “Voice Boot Camp”, “VIP Room” y “Workroom”. Se dice que cada uno de estos nuevos espacios hará que los seguidores del programa tengan mayor acceso al proceso, lo cual será más interesante porque los concursantes son celebridades.

Se desconoce la fecha en la que anunciarán a los participantes. Lo que sí se sabe es que todos deberán reunirse en Los Ángeles, California, para intentar ganar este concurso de canto, el cual ha sido referencia durante años.

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