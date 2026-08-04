Ozuna quiere volver al foco internacional con su nuevo estreno “Zizi”

Ozuna ha sido uno de los reguetoneros más discretos durante los últimos años, realizando producciones contadas, pero sin enfocarse en lo comercial. Sin embargo, desea regresar al foco internacional con su reciente canción estrenada este martes en colaboración con Omar Courtz.

El artista puertorriqueño confirmó el lanzamiento de su nuevo estreno a través de su plataforma de Instagram con un clip corto, invitando a sus seguidores a escuchar el tema completo en YouTube.

“Zizi”, el reguetón con el que Ozuna espera volver a sonar

El nuevo sencillo de “El Negrito Ojos Claros” es titulado “Zizi“, manteniendo un poco su perfil suave tradicional, pero aprovechando el toque de modernidad que le da Omar Courtz, logrando una fusión de ritmos y voces que se escucha bastante bien.

Lo que quisieron proponer Ozuna y Omar Courtz fue un ritmo veraniego que tuviera la perfecta sintonía para escucharse tanto en la playa como en una discoteca sin ningún problema, logrando traer lo clásico al nuevo estilo urbano.

Un video tropical

En lo que respecta al video musical, quisieron reflejar lo mismo que dicta la canción, con un ambiente fresco, donde también aparecen en distintos escenarios, pero principalmente en un yate en la playa.

La playa, un estudio de grabación y una discoteca, reflejando un notable ambiente fiestero o de “perreo”, como se le conoce popularmente a este tipo de ritmos.

¿Cuál es el último éxito de Ozuna?

Antes de que se estrenara “Zizi”, Ozuna lanzó “Mi yo de antes” en junio, pero tanto ese como sus temas recientes no han tenido el éxito global de los mejores años del reguetonero.

La última canción que tuvo una gran recepción a nivel internacional del boricua se remonta hasta el 2022, cuando estrenó “Hey Mor” en colaboración con Feid. Es por esa razón que con “Zizi”, el puertorriqueño espera volver al reconocimiento internacional.

Cabe destacar que la razón principal puede ser que el boricua se ha mantenido fiel a su estilo y, sin importar si se adaptan a las nuevas mezclas de música, encargándose de producir canciones que lo han llenado de satisfacción personal, lejos de pensar en seguir buscando mayor éxito global.

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