Tiroteo en una vivienda de Carolina del Norte deja tres muertos

Tres personas murieron, entre ellas el presunto atacante, y otra resultó herida este miércoles durante un tiroteo registrado en una vivienda de Prospect Hill, en el condado de Caswell, Carolina del Norte, informaron las autoridades.

La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI) señaló que agentes del condado de Caswell acudieron al domicilio de Brooks Road poco antes de las 8:00 de la mañana tras recibir una llamada de emergencia.

Al llegar, los agentes encontraron a varias personas con heridas de bala. Una de ellas fue trasladada a un hospital, aunque por el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

El sheriff del condado de Caswell, Tony Durden, explicó que todos los involucrados son adultos y que pertenecen a una misma familia. Las autoridades todavía no han divulgado sus identidades.

La investigación apunta a que el hecho estuvo restringido al interior de la vivienda y no representa un peligro para los residentes de la zona.

“No existe ninguna amenaza para el público en general”, indicó la SBI, que mantiene a sus investigadores en el lugar para recoger evidencias y entrevistar a posibles testigos.

Sin reporte previo

Durden señaló además que no existen indicios de que la familia hubiera contactado previamente con la oficina del sheriff por algún problema relacionado con el incidente.

“Se trató de un incidente aislado y les pedimos que tengan a la familia presente en sus oraciones”, expresó el sheriff.

La Oficina del Sheriff del Condado de Caswell y la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte participaron en la respuesta inicial al tiroteo.

Por ahora, las autoridades no han informado sobre el posible motivo del ataque ni han ofrecido detalles sobre la relación específica entre las víctimas y el sospechoso, más allá de confirmar que pertenecían a la misma familia.

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