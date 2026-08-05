Tras el éxito de “Michael”, Jaafar Jackson se une a Will Smith en “Supermax”

La carrera de Jaafar Jackson sigue tomando impulso. Después de llamar la atención del público con su interpretación de Michael Jackson en “Michael”, el actor ya tiene asegurado su siguiente desafío en la gran pantalla. Su nuevo destino será “Supermax”, un thriller de acción que encabezará Will Smith y que reunirá a dos generaciones de intérpretes en una producción de alto perfil.

De acuerdo con la prensa especializada, Jackson se incorporó al elenco de la película desarrollada por Amazon MGM Studios y Miramax, que estará dirigida por David Gordon Green. El reparto también contará con AnnaSophia Robb, mientras que el rodaje está previsto para comenzar a mediados de agosto.

Aunque la producción mantiene en reserva los detalles del personaje de Jaafar Jackson, distintas publicaciones coinciden en que tendrá un papel determinante dentro del desarrollo de la historia, lo que supone un nuevo voto de confianza para un actor que apenas comienza su recorrido en Hollywood.

Un misterio dentro de una prisión de máxima seguridad

“Supermax” seguirá a dos agentes del FBI, interpretados por Will Smith y AnnaSophia Robb, quienes investigan un asesinato ocurrido en la prisión de máxima seguridad más protegida del mundo. La película ha sido descrita como un thriller cargado de tensión y sorpresas, con un guion escrito por David Weil y David J. Rosen.

El proyecto llegará directamente a Prime Video, donde estará disponible para los usuarios de más de 240 países, una estrategia con la que Amazon MGM Studios busca convertirla en uno de sus grandes estrenos internacionales.

El siguiente paso tras el fenómeno de “Michael”

La noticia llega apenas unos días después del extraordinario desempeño comercial de “Michael”, la película biográfica sobre el Rey del Pop en la que Jaafar Jackson asumió el reto de interpretar a su propio tío. El largometraje superó los $1,000 millones de dólares en la taquilla mundial y consolidó al actor como una de las revelaciones del año.

Ahora, el intérprete tendrá la oportunidad de demostrar su versatilidad con un personaje completamente distinto, alejado del universo musical que marcó su debut. Compartir pantalla con un ganador del Oscar como Will Smith representa, además, uno de los retos más importantes de su joven carrera y una oportunidad para seguir construyendo un nombre propio dentro de la industria cinematográfica.

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