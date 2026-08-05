Trump advierte que dará un “golpe muy duro” a Irán si retrocede en las negociaciones

El presidente Donald Trump advirtió al régimen de Irán sobre las consecuencias de suspender el diálogo destinado a frenar su programa atómico, así lo confirmó durante una entrevista concedida a la cadena Fox News desde su club de golf en Los Ángeles.

El mandatario enfatizó que la posición del gobierno se centra en evitar que el país persa desarrolle capacidad atómica militar, y catalogó este objetivo como prioritario e irrenunciable para la seguridad internacional.

“Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo”, afirmó Trump.

Asimismo, el republicano calificó estos contactos diplomáticos como la “última oportunidad” para concretar un pacto duradero orientado a la desnuclearización completa de la nación islámica.

Contradicciones en la diplomacia y tensión naval

Por su parte, fuentes diplomáticas de Irán rechazaron la existencia de diálogos directos entre ambas naciones. Sus autoridades precisaron que las conversaciones presentes cuentan con la mediación de Omán y se limitan de forma exclusiva a coordinar garantías para la navegación en el estrecho de Ormuz.

El escenario bilateral afronta complicaciones tras el reinicio de los ataques. A pesar de la firma previa de un memorando de entendimiento el 17 de junio para entablar un lapso de paz de dos meses, las agresiones mutuas persistieron, informó EFE.

Ante el repunte del conflicto, Irán decretó el bloqueo del estrecho de Ormuz, medida que provocó la respuesta inmediata del gobierno estadounidense al ordenar la reinstauración del cerco naval frente al litoral iraní.

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