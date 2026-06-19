Anne Hathaway confirma que está embarazada a los 43 años

Aparentemente, a Anne Hathaway le tocará hacer una pausa obligatoria después de arduos meses de intenso trabajo en Hollywood, tras confirmar que se encuentra en espera de su tercer hijo a través de un video compartido en las plataformas digitales.

Después de varios meses en la postproducción y la premiere de “The Devil Wears Prada 2“, entrega que fue un éxito global en la que Hathaway fue coprotagonista junto a Meryl Streep, y de preparar el estreno de “The End of Oak Street”, que será lanzada el 13 de agosto, la estrella de la industria sorprendió a todos sus seguidores este viernes con la confirmación de su embarazo a los 43 años.

Anne Hathaway muestra su pancita en las redes

En unas imágenes compartidas con total naturalidad y en la tranquilidad de su hogar, Hathaway se muestra caminando, tapando su barriga, hasta que hace una pausa y revela su pequeña pancita estirando sus brazos con una sonrisa llena de alegría, con la canción “Baby I’m Yours” (Bebé, soy tuya) de fondo.

Eso demuestra que la actriz lo realizó en un momento ideal, en el que se siente feliz a nivel personal y siendo tendencia a nivel global por cada una de sus interpretaciones recientes.

Anne Hathaway está casada con el productor Adam Shulman desde septiembre de 2012, con quien ya tuvo a sus dos primeros hijos: Jonathan y Jack, de 10 y 7 años respectivamente. Por lo tanto, podrían estar en la espera de su primera niña, algo que sabrán un poco más adelante en este bello proceso que apenas empieza para este matrimonio.

Las redes sociales estallan de alegría con la noticia

Las reacciones de los seguidores y conocidos de la estrella de Hollywood no tardaron en llegar, llegando a acercarse a los 10 millones de personas que dieron feedback a la publicación de Hathaway en Instagram y con más de 150,000 comentarios, incluyendo los de varias celebridades.

Octavia Spencer fue una de las que, al enterarse, le dejó un comentario en Instagram a Anne, y sus millones de fans también le están dejando las mejores energías tras saber de la nueva dulce espera que tiene la familia Shulman-Hathaway.

“¡Ay, qué alegría por ti! ¡El mejor viaje de tu vida! ¡Que Dios te bendiga a ti y a este dulce angelito!”, “Felicidades, que se llame Amelia, pls”, “El heredero de Genovia”, “Emocionante y en el momento perfecto” y “La mami más bella”, destacan como reacciones a la noticia.

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