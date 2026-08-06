Carlos Vives y Juan Luis Guerra presentaron el video de “Buscando el mar”

La conexión entre la música, la literatura y el Caribe vuelve a estar muy presente en la carrera de Carlos Vives. El cantante colombiano presentó el videoclip oficial de “Buscando el mar”, la canción que interpreta junto a Juan Luis Guerra y que hace parte de “El último disco, Vol. 1”, un proyecto inspirado en el universo literario de Gabriel García Márquez.

La producción audiovisual convierte en imágenes el espíritu de una composición que toma como referencia “Cien años de soledad”. En ella, José Arcadio Buendía emprende la búsqueda de una salida al mar, una idea que Vives y Guerra transforman en una metáfora sobre la libertad y el vínculo con las raíces caribeñas.

El video acompaña ese recorrido con escenarios naturales del Caribe colombiano, donde playas, manglares y costas sirven como telón de fondo para una historia que resalta la riqueza cultural y la estrecha relación de ambos artistas con esa región.

Gran homenaje al Caribe y a Gabriel García Márquez

“Buscando el mar” reúne sonidos que identifican el estilo de Carlos Vives y la esencia musical de Juan Luis Guerra. La canción combina elementos del pop con ritmos caribeños y una instrumentación en la que sobresalen el acordeón, las percusiones, las guitarras y el piano.

Uno de los sencillos de “El último disco, Vol. 1”, “Te dedico”, fue incluido por la revista Billboard entre las mejores canciones de 2026. Además, alcanzó el primer lugar en las listas “Latin Airplay” y “Tropical Airplay”, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes del artista.

A ese desempeño también se suma “Tuyo y nada más”, otro de los temas del álbum, que llegó al número uno de la radio en Colombia, Ecuador, República Dominicana y Chile.

Carlos Vives también llevará su música a una causa solidaria

Además, Carlos Vives confirmó recientemente que hará parte de “Un concierto para Venezuela”, el espectáculo benéfico que se realizará el próximo 23 de agosto en Los Ángeles.

El evento será encabezado por Gustavo Dudamel junto con la Filarmónica de Los Ángeles y reunirá a varios artistas internacionales con el propósito de recaudar fondos para las comunidades venezolanas afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio.

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