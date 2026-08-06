¿Cuanto dinero ganará Mohamed Salah en el fútbol de Turquía?

El Trabzonspor formalizó este jueves la incorporación del atacante egipcio Mohamed Salah mediante un contrato por las próximas dos temporadas.

La operación garantiza al futbolista un ingreso anual de 17 millones de euros (aprox. $18.5 millones de dólares) entre salario base y prima de fichaje, además de variables según rendimiento.

A través de un comunicado, la institución desglosó las cifras fijas del acuerdo: “Se pagará un total de 17 millones de euros para cada temporada como retribución garantizada al futbolista Mohamed Salah, 10 millones de euros ($10.9 millones de dólares) de salario y 7 millones de euros ($7.6 millones de dólares) como prima de contratación, con un acuerdo de dos años”, precisó la entidad.

El contrato del internacional egipcio incluye incentivos económicos adicionales sujetos al cumplimiento de objetivos por campaña, así como el derecho a percibir el 20 % de las ganancias generadas por la venta de productos oficiales bajo la marca “Mohamed Salah” en las tiendas del club.

Asimismo, la entidad informó que el 5 % del monto bruto fijado para el jugador será destinado a su representante en concepto de comisión por la transacción. Los montos pactados sitúan al delantero de 34 años como una de las fichas mejor pagadas en la historia del fútbol otomano, generando un notable impacto en la prensa deportiva local.

El atacante llega a territorio turco tras finalizar un ciclo de nueve años en el Liverpool, club en el que registró 257 anotaciones en 442 encuentros oficiales para consolidarse como el tercer máximo artillero histórico de la escuadra británica. Su nuevo equipo, siete veces campeón de la Superliga turca, afronta la temporada tras conquistar la Copa local y finalizar tercero en la tabla de posiciones.

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