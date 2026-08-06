“Godzilla Minus Zero” será estrenada en el Festival de Cine de Nueva York

Después de conquistar a la crítica, romper récords para una producción japonesa y darle a la franquicia su primer Premio Oscar, el universo de Godzilla ya tiene lista su siguiente parada. “Godzilla Minus Zero”, la nueva película dirigida por Takashi Yamazaki, celebrará su estreno mundial el próximo 26 de septiembre en el Festival de Cine de Nueva York.

La organización del certamen, a cargo de Film at Lincoln Center, confirmó que el cineasta presentará personalmente la cinta en el Alice Tully Hall, ubicado en el Upper West Side de Manhattan. En la función también estarán presentes otros integrantes del elenco y del equipo de producción.

El Festival de Cine de Nueva York se desarrollará entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre y volverá a reunir algunas de las producciones más esperadas del panorama cinematográfico internacional.

La historia continúa tras el éxito de “Godzilla Minus One”

La nueva película retoma los acontecimientos de “Godzilla Minus One”, estrenada en 2023 y convertida en uno de los mayores éxitos de la histórica franquicia. La producción hizo historia al obtener el primer Premio Oscar para una cinta de Godzilla gracias a la categoría de Mejores efectos visuales.

Ahora, “Godzilla Minus Zero” traslada la historia a 1949, dos años después de los hechos narrados en la entrega anterior. La trama volverá a seguir a la familia Shikishima mientras enfrenta una nueva amenaza que pone a prueba su capacidad de supervivencia.

Con motivo del anuncio, Takashi Yamazaki compartió su entusiasmo por presentar la película ante el público internacional: “Es un honor presentar nuestra película a un público global por primera vez y en un lugar con tanta historia y prestigio. Estoy lleno de asombro y emoción por ver hasta dónde puede llegar el poder del Godzilla de Japón para aterrorizar a espectadores de todo el mundo, y si conectarán con lo que hay más allá de ese miedo”, expresó el director en el comunicado difundido por Film at Lincoln Center.

La franquicia que sigue haciendo historia

Dennis Lim, director artístico del Festival de Cine de Nueva York, destacó la vigencia del icónico monstruo japonés, más de siete décadas después de su primera aparición en la pantalla.

Según explicó, Yamazaki consiguió regresar a las raíces de la posguerra que dieron origen al personaje para construir una historia con un terror profundo y contemporáneo, además de anticipar que la película tiene el potencial para convertirse en otro gran éxito de taquilla.

Nacido en Matsumoto en 1964, Takashi Yamazaki es considerado uno de los cineastas más importantes de Japón y también desarrolla su carrera como supervisor de efectos visuales. Con “Godzilla Minus One” se convirtió en el primer director en ganar el Oscar a Mejores efectos visuales desde Stanley Kubrick.

Además, esa producción recaudó $116 millones de dólares en todo el mundo, obtuvo ocho Premios de la Academia de Cine de Japón, incluidos Mejor película, Mejor guion y Mejor fotografía, y hoy ocupa el tercer lugar entre las películas de ficción en lengua extranjera más taquilleras en la historia de Estados Unidos.

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