Investigan incidente de seguridad del Marine One mientras Trump estaba a bordo

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) iniciaron una investigación sobre un fallo de seguridad aérea que involucró al helicóptero presidencial Marine One mientras el mandatario Donald Trump se desplazaba a bordo de la aeronave militar.

El hecho se registró a las 2:30 p.m., hora del Este, cuando el Marine One despegó de la Elipse, en las proximidades de la Casa Blanca, rumbo a la Base Conjunta Andrews para dar inicio a una gira presidencial, detalló ABC News.

Durante la maniobra, el tráfico aéreo comercial en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) no se detuvo, incumpliendo las normas de seguridad. Los reglamentos exigen paralizar los vuelos comerciales tres minutos antes del despegue del helicóptero presidencial.

Interferencia radial en el control del tráfico aéreo

Una grabación del sistema de control aéreo obtenida por ATC.com reveló que la tripulación del Marine One emitió el aviso de despegue con la antelación requerida. Sin embargo, un controlador aéreo no captó el mensaje debido a una transmisión simultánea en la misma frecuencia de radio.

“Los vuelos del Marine One son pilotados por algunos de los mejores aviadores del mundo, y en ningún momento el presidente estuvo en peligro”, señaló la Casa Blanca.

Evaluación de separación entre aeronaves y medidas finales

La FAA reportó que el incidente derivó en una “pérdida momentánea de separación” entre el Marine One y una aeronave regional de American Airlines en proceso de despegue. El organismo aclaró que la nave comercial no estuvo en trayectoria de colisión. Las normativas exigen una distancia mínima de 1,5 millas horizontales y 500 pies verticales respecto a helicópteros en la zona.

“Según nuestra revisión preliminar de seguridad, se produjo una pérdida momentánea de separación, tras la cual las aeronaves continuaron alejándose entre sí”, detalló el comunicado de la FAA, que indicó que tomará acciones correctivas tras concluir las evaluaciones.

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