La Casa Blanca niega desacuerdos entre Trump y Hegseth por escasez de municiones en Irán

La Casa Blanca desmintió la existencia de una disputa entre el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, relacionada con la escasez de municiones en el conflicto con Irán.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, rechazó lo publicado por Washington Post a través de su cuenta en la red social X. Leavitt sostuvo que estuvo presente en la reunión y afirmó que “esto literalmente nunca sucedió”.

“Estaba en Camp David con el presidente Trump y el secretario Hegseth. Esto literalmente nunca sucedió, y se lo dijimos al Washington Post repetidamente. Esta historia de mentiras fue ofrecida a muchos medios por alguien claramente decidido a desprestigiar al Secretario, por la razón que sea. Desafortunadamente para ellos, el presidente quiere al Secretario y piensa que está haciendo un trabajo tremendo ¡Noticias falsas!”, señaló Leavitt.

I was at Camp David with President Trump and Secretary Hegseth. This literally never happened, and we told the Washington Post that repeatedly. This B.S. story was shopped to many outlets by someone clearly out to disparage the Secretary, for whatever reason. Unfortunately for? https://t.co/BUwn11nC52 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

¿Cómo se produjo la información?

El diario anteriormente citado informó que, durante una reunión en Maryland, Trump recriminó a Hegseth por no notificar a tiempo sobre la escasez de armamento en Oriente Medio. Según el periódico, una fuente indicó que el mandatario creía que el reabastecimiento “ya estaba resuelto”.

El medio señaló que la disponibilidad limitada de interceptores aéreos y misiles guiados influyó en la decisión presidencial de suspender nuevos operativos militares. El lunes, Trump declaró que ordenó y luego frenó “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, priorizando opciones diplomáticas sobre el estrecho de Ormuz.

El Departamento de Defensa y empresas como Lockheed Martin y RTX incrementaron la producción de sistemas Patriot, THAAD y Tomahawk. Sin embargo, analistas del sector estiman que el aumento en los niveles de inventario requerirá de meses o años debido a los tiempos de fabricación industrial.

Paralelamente, Hegseth acudió al Senado para requerir $67,000 millones de dólares adicionales. El presupuesto solicitado busca reponer el material utilizado en Oriente Medio, fortalecer la base industrial y mitigar riesgos en la capacidad de respuesta ante otros escenarios globales como China y Rusia.

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