Comité del Senado vota a favor de declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso

Republicanos del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobaron este jueves una resolución para declarar al Dr. Anthony Fauci en desacato al Congreso.

La medida se adoptó luego de que el exfuncionario de salud invocara la 5ta Enmienda de la Constitución durante una audiencia celebrada la semana pasada. Con este recurso legal, Fauci rechazó responder los cuestionamientos de los legisladores sobre sus actuaciones en la gestión de la pandemia de Covid-19.

La postura de Fauci generó molestia en la bancada republicana del comité. Los legisladores republicanos sostienen que acogerse a este derecho constitucional abre la vía para imputar cargos federales por desacato al Congreso. Este delito contempla una condena de hasta un año de cárcel en caso de determinarse culpabilidad en los tribunales.

Estrategia republicana e implicaciones legales

El presidente de este comité, Rand Paul, senador por Kentucky, anunció la remisión directa de la recomendación al Departamento de Justicia, omitiendo la consulta y votación formal ante el pleno del Senado. Paul reconoció la falta de un camino normativo único para la acción implementada.

“No existen muchos precedentes para esto, pero no es una ley, así que no hay un procedimiento exacto que deba seguirse”, dijo Paul a CNN el pasado martes. “Es una remisión, es una recomendación”.

Revisión judicial

El procedimiento requiere la aprobación del vicepresidente JD Vance, quien ejerce la presidencia constitucional de la Cámara Alta. De respaldar la maniobra para evitar el trámite parlamentario habitual, la decisión final sobre la imputación de cargos recaerá en el Departamento de Justicia.

Especialistas en materia legal, citados por CNN, señalaron que la efectividad de la acusación no está garantizada. Anticiparon que la iniciativa originará un litigio prolongado en las cortes para evaluar los alcances y protecciones del derecho constitucional ejercido por el investigado.

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