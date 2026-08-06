Luis Miguel vuelve más mexicano que nunca con Coca-Cola

Luis Miguel reapareció en un nuevo comercial de Coca-Cola y lo hizo con un mensaje dedicado a México, el país que ha marcado su historia artística y al que rindió tributo con palabras cargadas de orgullo y emoción.

La pieza forma parte de la campaña con la que la compañía celebra sus 100 años de presencia en territorio mexicano. El video fue compartido en la cuenta oficial de Instagram del cantante junto al mensaje: “Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón. Nuestra fórmula es estar siempre juntos”.

Con una botella de vidrio en la mano y caminando por una hacienda de arquitectura tradicional, “El Sol de México” apareció con un estilo clásico, vestido con pantalón beige, camisa blanca y mocasines, una imagen que conserva la elegancia que lo ha acompañado durante décadas.

Mensaje dedicado al país que marcó su carrera

El comercial gira alrededor de un recorrido por paisajes, tradiciones y escenas cotidianas que representan la identidad mexicana, mientras la voz del intérprete acompaña cada imagen. “México es y será por siempre mi lugar en el mundo”, afirma al inicio del video.

Más adelante continúa con un discurso que resalta el espíritu del país: “Es que este país tiene algo que sabe diferente, como si tuviera una fórmula”, expresa antes de describir la forma en que los mexicanos celebran, comparten y encuentran motivos para salir adelante.

“Puede ser por esa efervescencia que se destapa en todos lados, o esa forma de vivir una comunidad en la que siempre cabe uno más. Y el vaso siempre se ve medio lleno. Será porque aquí los colores no solo entran por los ojos, se sienten con el corazón. Porque cada vez que necesitamos levantarnos, aparece alguien que nos anima”, dice mientras desfilan imágenes de reuniones familiares y celebraciones populares.

El gran homenaje que emocionó a sus seguidores

El video también hace referencia al Día de Muertos con otra de las frases pronunciadas por el artista: “A los que ya no están los seguimos celebrando, porque de alguna forma siempre tienen su lugar en la mesa”, señala antes de concluir que “tal vez por eso este país tiene ese sabor único que compartimos todos, más cercano, más nuestro, más mexicano”.

La producción muestra además los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, paisajes urbanos y un escenario iluminado que sirve de cierre para el mensaje del cantante.

“Algo tiene México que lo hace el mejor país del mundo, y si me preguntas a mí, yo creo que es estar siempre juntos”, afirma antes de terminar con un entusiasta “¡Viva México, sí señor!”.

La reaparición ocurrió apenas una semana después de que Luis Miguel compartiera una fotografía de la misma campaña junto a Coca-Cola, marca con la que mantiene una relación publicitaria desde hace más de tres décadas. La publicación también generó miles de comentarios de seguidores que destacaron lo bien que luce el artista a sus 56 años.

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