México se clasifica al Mundial Sub-20 con goleada a Panamá

La selección de México derrotó 4-0 a Panamá en los cuartos de final del Torneo Sub-20 de Concacaf y se metió de lleno al Mundial de la FIFA en dicha categoría.

Juan Echilvestre, Hugo Camberos, Yohan Orozco y Diego Ramírez anotaron los tantos de la victoria.

El Tri Sub-20 disputará el título ante Canadá luego de que derrotaron 3-1 a Jamaica en la otra llave del torneo, asegurando también su clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA.

México ampliamente superior a Panamá

El equipo mexicano fue muy superior en los primeros 45 minutos. Tuvo un 76% de posesión de balón y múltiples llegadas, pero no la suficiente puntería para reflejarlo en el marcador.

México se fue al frente 1-0 al minuto 33, en un centro pasado que envió Luis Gamboa, que el guardameta Ruiz falló en su intento de cortar y Juan Echilvestre aprovechó para rematar de cabeza para celebrar la anotación.

En el segundo tiempo Panamá adelantó líneas, pero cuando mejor jugaba Josué Wood cometió una mano dentro del área; penalti que cobró Hugo Camberos, Alberto Ruiz atajó, pero en el rebote Camberos remató para marcar el 2-0 al 57.

El 3-0 llegó al 75 en un tiro de esquina que cabeceó en el área chica Yohan Orozco.

Al 81, Sasso, recién ingresado por Panamá, se fue expulsado por una falta.

México festejó el 4-0 al 88 en un remate de Diego Ramírez a un tiro de esquina en el que el portero no atinó a despejar.

Canadá vence a Jamaica en tiempo extra

Canadá venció este miércoles por 3-1 a Jamaica en tiempo extra , con lo que logró su pase a las semifinales del torneo sub’20 de la Concacaf y amarró su lugar en el Mundial 2027 de la categoría.

Los goles del triunfo los marcó Liam Mackenzie, uno de penalti; por Jamaica anotó Jahmarie Nolan.

Liam Mackenzie adelantó a los canadienses en el minuto 51, pero Jamaica regresó al juego vía un penalti sobre Santana Headley, que ejecutó Jahmarie Nolan al 87 para igualar el juego y enviarlo a tiempos extra.

Aunque Canadá se adueñó del partido en tiempo suplementario por la vía del penal con gol de Mackenzie al 94, y luego Vogele acabó con la esperanza jamaiquina al 116.

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