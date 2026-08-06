Qué hacer si aparece un cargo que no reconoces en tu tarjeta y cómo recuperar tu dinero

Detectar un cargo no identificado en tu estado de cuenta puede ser una señal de fraude y actuar de inmediato aumenta las posibilidades de recuperar tu dinero. La ley federal protege a los usuarios de tarjetas de crédito frente a cargos no autorizados, siempre que el problema se reporte y se dispute dentro de los plazos establecidos.

La Ley de Facturación Justa de Crédito (Fair Credit Billing Act, FCBA) establece que los consumidores deben presentar por escrito una disputa dentro de los 60 días posteriores al primer estado de cuenta donde aparece el cargo. Si dejaras pasar ese plazo, el banco queda eximido de su obligación de investigar el caso, aunque algunas instituciones lo hagan de forma voluntaria.

El primer paso al detectar un cargo extraño es comunicarse de inmediato con el banco, al número que aparece en el reverso de la tarjeta, y reportarlo como un cargo no autorizado. Entre más pronto inicies el proceso, tendrás mayores posibilidades de resolver el caso y evitar operaciones fraudulentas subsecuentes.

¿Por qué el límite de $50 no siempre aplica igual?

La ley federal limita a $50 dólares lo que un cliente debe pagar por cargos no autorizados en tarjetas de crédito, siempre que se reporte a tiempo.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) explica que si el número de tarjeta fue robado, pero la tarjeta física nunca salió de las manos del titular, no hay ningún cargo que pagar, ni siquiera los $50. Es decir, la procedencia de la reclamación depende de si el fraude ocurrió con la tarjeta física perdida o robada, o solo con el número de cuenta comprometido en una compra en línea.

En el primer caso, el tope de $50 aplica solo a las compras hechas antes de que se reporte la pérdida; después de reportarla, la responsabilidad se elimina.

Muchos emisores de tarjetas, además, aplican una política de “responsabilidad cero” que va más allá del mínimo federal, aunque esto depende del contrato de cada tarjeta y no está garantizado por ley.

El paso que la mayoría olvida antes de llamar al banco

Antes de reportar un cargo como fraude, conviene verificar el nombre del comercio que aparece en el estado de cuenta. Un cargo de una tienda desconocida puede en realidad ser una compra legítima procesada bajo el nombre de otra empresa o intermediario de pagos.

Especialistas recomiendan buscar en internet la descripción del cargo antes de implementar una disputa, ya que muchos cargos “no reconocidos” resultan ser simplemente compras olvidadas o suscripciones automáticas con un nombre distinto al de la marca. Este paso puede evitar una disputa innecesaria que retrase el proceso real si el fraude es genuino.

Cómo presentar la disputa de manera efectiva

Una vez que confirmas que el cargo es fraudulento, el reclamo debe seguir un proceso específico para no perder la protección legal.

Llama al banco de inmediato usando el número en el reverso de la tarjeta, nunca uno recibido por mensaje de texto o correo sospechoso

usando el número en el reverso de la tarjeta, nunca uno recibido por mensaje de texto o correo sospechoso Reporta el cargo verbalmente como “cargo no autorizado” para iniciar el proceso de investigación

verbalmente como “cargo no autorizado” para iniciar el proceso de investigación Envía una carta de disputa por escrito dentro de los 60 días posteriores a la fecha del estado de cuenta, incluyendo número de cuenta, monto y motivo

dentro de los 60 días posteriores a la fecha del estado de cuenta, incluyendo número de cuenta, monto y motivo Continúa pagando el resto del saldo no disputado para evitar cargos por pago tardío o daño al historial de crédito.

no disputado para evitar cargos por pago tardío o daño al historial de crédito. Guarda comprobantes del reporte, incluyendo fecha, hora y nombre del representante bancario

Bajo el reglamento federal conocido como Regulation Z, el banco tiene 30 días para confirmar que recibió la disputa y hasta dos ciclos de facturación, sin exceder 90 días, para resolverla por completo. Durante ese periodo, el cliente no está obligado a pagar el monto en disputa ni los intereses que genere, pero sí el resto de su deuda.

¿Qué pasa si el banco niega la disputa?

Si el banco rechaza el reclamo, antes de asumir la pérdida como definitiva, puedes presentar una queja ante la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) para acelerar una revisión, ya que los bancos deben responder a esas quejas dentro de 15 días.

Para tarjetas emitidas por bancos nacionales, también puedes acudir a la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC) a través de helpwithmybank.gov. En resumen, mientras más documentación tengas en tu reporte inicial, tendrás más posibilidades de obtener un veredicto favorable ante cualquier instancia de apelación.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre cargos no reconocidos en tu tarjeta

¿Cuánto tengo que pagar si aparece un cargo que no reconozco?

Por ley federal, la responsabilidad máxima es de $50, y puede ser $0 si solo el número de la tarjeta fue robado sin que la tarjeta física se perdiera.

¿Cuánto tiempo tengo para disputar un cargo?

60 días a partir de la fecha del primer estado de cuenta donde aparece el cargo, según la Ley de Facturación Justa de Crédito.

¿Debo seguir pagando mi tarjeta mientras se resuelve la disputa?

Sí, hay que seguir pagando el saldo no disputado; el monto en disputa y sus intereses quedan suspendidos durante la investigación.

¿Qué pasa si el banco no responde a mi reclamo?

El banco debe confirmar la recepción de la disputa en 30 días y resolverla en un máximo de dos ciclos de facturación o 90 días.

¿Qué hago si el banco niega mi disputa?

Puedes presentar una queja ante el CFPB, que obliga al banco a responder en 15 días, o acudir a la OCC si se trata de un banco nacional.

¿Aplica lo mismo para tarjetas de débito?

No, las tarjetas de débito se rigen por la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos, con plazos y montos de responsabilidad distintos a los de crédito.

Conclusión

La protección federal contra cargos fraudulentos es sólida, pero depende de que el cliente actúe dentro de las primeras semanas y documente cada paso del reclamo.

Para la comunidad hispana, que a menudo comparte tarjetas familiares o revisa el estado de cuenta con menor frecuencia, revisar los movimientos de tu tarjeta frecuentemente puede ser la diferencia entre resolver el problema en días o quedar atrapado en una disputa que puede resultar en tu contra.

Sigue leyendo:

– Los latinos dependen más de las tarjetas de crédito que otros grupos y pagan miles en intereses

– Qué hacer si las deudas de tarjeta de crédito ya te están ahogando

– La deuda de tarjetas en EE.UU. rompe otro récord de $1.28 billones y ya te cuesta más cada mes