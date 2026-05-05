Cómo reclamar el dinero a tu tarjeta de crédito en 5 pasos si una empresa no te reembolsa

Pagaste, no te cumplieron y nadie responde. En ese escenario, la tarjeta de crédito puede ser la vía para recuperar tu dinero, pero hay una clave: tienes solo 60 días para actuar.

Este mecanismo, conocido como contracargo o chargeback, permite recuperar desde pequeñas compras hasta miles de dólares sin necesidad de recurrir a abogado o hacer reclamaciones elaboradas, siempre que sigas el proceso correcto.

¿Por qué esperar que te devuelvan tu dinero puede costarte caro?

Cuando una empresa no cumple con un servicio pagado, niega el reembolso o simplemente desaparece, muchos consumidores dejan pasar semanas clave enviando correos que no obtienen respuesta.

La Fair Credit Billing Act (FCBA), la ley federal que protege a los titulares de tarjetas de crédito, establece que tienes exactamente 60 días calendario contados a partir de la fecha en que se emitió el estado de cuenta donde aparece el cargo para presentar tu reclamación por escrito ante el banco.

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Después de ese plazo, tu banco ya no tiene obligación legal de investigar el caso. La ventana se cierra y el dinero, en la mayoría de los casos, se pierde. Así es como debes hacer tu reclamación de manera ágil

Paso 1: Intenta resolverlo primero con la empresa

Antes de llamar al banco, contacta directamente a la empresa. La Comisión Federal de Comercio (FTC) señala que resolver la disputa primero con el comercio es la opción más rápida y eficiente que iniciar el proceso bancario de inmediato.

Guarda evidencia de todo: correos enviados, números de confirmación, capturas de pantalla y fechas exactas de cada intento de contacto. Si la empresa no responde en un plazo razonable (entre 48 y 72 horas) o niega el reembolso sin justificación, pasa a la siguiente etapa del proceso.

Paso 2: Reúne tu documentación antes de llamar al banco

Antes de marcar, ten en mano:

Número de confirmación o pedido de la compra original

de la compra original Comprobante de pago (extracto bancario o correo de confirmación)

(extracto bancario o correo de confirmación) Evidencia del incumplimiento: capturas, correos, políticas de reembolso de la empresa

capturas, correos, políticas de reembolso de la empresa Fecha exacta en que apareció el cargo en tu estado de cuenta

en tu estado de cuenta Registro de tus intentos de resolución con la empresa

Tener este archivo organizado puede acelerar el proceso varios días. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda guardar copias de toda la correspondencia relacionada con la disputa.

Paso 3: Presenta la disputa ante tu banco

Puedes hacer tu reclamación vía telefónica. Llama al número que aparece al reverso de tu tarjeta e indica que deseas presentar una disputa bajo la FCBA por “servicios no prestados” o “incumplimiento de contrato”. La mayoría de los bancos también permiten hacerlo en línea o por aplicación móvil.

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Según la FCBA, una vez que presentas la disputa por escrito, el banco tiene 30 días para acusar de recibido y hasta 90 días para resolver el caso. El proceso no puede exceder dos ciclos de facturación completos. Durante ese período, no estás obligado a pagar el monto en disputa ni los intereses generados sobre ese cargo.

El banco asignará un crédito provisional en tu cuenta mientras investiga. Ese dinero regresa a tu bolsillo de inmediato, aunque la decisión final aún esté pendiente.

Paso 4: Confirma que la disputa quedó registrada por escrito

Una llamada telefónica no es suficiente. La FCBA exige que presentes la notificación al banco por escrito y enviada a la dirección específica para disputas de facturación. Verifica que este domicilio sea el correcto porque puede ser diferente a donde envías los pagos.

Si usas la aplicación o portal en línea de tu banco, guarda el número de caso o captura de pantalla de confirmación. Si envías una carta, hazlo por correo certificado con acuse de recibo para tener prueba de entrega.

Paso 5: Mantén el seguimiento cada dos semanas

El banco resolverá el caso en un máximo de 90 días, pero debes dar seguimiento. Anota las fechas de cada llamada, el nombre del agente y lo que te dijeron. Si el banco falla en tu contra y consideras que la decisión fue incorrecta, puedes llevar tu queja ante el CFPB en consumerfinance.gov o ante la FTC en reportfraud.ftc.gov. Ambas agencias federales documentan y, en muchos casos, intervienen en disputas no resueltas.

Lo que aplica diferente con tarjeta de débito

La FCBA cubre exclusivamente tarjetas de crédito. Si pagaste con débito, tus derechos están protegidos por la Regulación E, con plazos y procedimientos distintos: tienes 60 días desde el estado de cuenta para reportar un cargo no autorizado, pero la cobertura para “servicios no prestados” es más limitada.

Por ello, la recomendación para compras importantes es usar tarjeta de crédito, ya que ofrece una red de seguridad más robusta.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reclamaciones en tarjeta de crédito por servicios no prestados

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un contracargo a mi tarjeta de crédito?

Tienes 60 días calendario desde la fecha de emisión del estado de cuenta donde apareció el cargo para presentar la disputa por escrito. Algunos emisores permiten hasta 120 días para problemas de calidad de servicio.

¿Puedo hacer el contracargo si la empresa dice que no hay reembolsos?

Una política interna de “sin reembolsos” no anula tus derechos federales cuando el servicio no fue entregado o fue sustancialmente diferente a lo contratado.

¿El banco siempre falla a favor del cliente?

No. Tener documentación sólida: correos, confirmaciones, capturas aumenta significativamente las probabilidades de éxito. La evidencia bien organizada te da una ventaja clara en el proceso.

¿Este proceso aplica para compras en línea o solo en tienda?

Aplica para cualquier compra con tarjeta de crédito, incluyendo compras en línea, suscripciones, servicios digitales y boletos de eventos o aerolíneas.

¿Qué pasa si el banco no resuelve mi disputa en 90 días?

Puedes presentar una queja formal ante el CFPB en consumerfinance.gov. La agencia federal registra el caso, lo notifica al banco y en muchos casos logra una resolución.

Conclusión

El contracargo es un derecho protegido por ley federal que la mayoría de los consumidores hispanos nunca usa, en parte porque nadie les explicó que existe.

La próxima vez que una empresa se niegue a devolver tu dinero por un servicio no prestado, el camino no pasa por esperar ni por resignarse. Debes acudir a tu banco, presentar un formulario escrito y actuar antes de que se cumpla el plazo de 60 días que ya está corriendo. Lo que no se reclama, se pierde.

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