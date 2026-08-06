“Se queda”: Vinicius Jr. renueva con el Real Madrid por 6 temporadas

Vinicius Jr. acaba con el drama del verano en el Real Madrid y seguirá siendo jugador del club merengue por las siguientes seis temporadas hasta el 2032.

“El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032”, informó el club en un comunicado.

Luego de las conversaciones en los últimos dos días, Real Madrid y Vinicius Jr. llegaron a un acuerdo cercano a los $25 millones de dólares anuales, según múltiples reportes.

“Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)”, continuó el club.

Esto pone fin a los rumores sobre el interés del Arsenal de Mikel Arteta en llevarse al extremo brasileño de 26 años de edad a la Premier League.

“Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, culmina el comunicado.

Real Madrid cierra a Vinicius y Diomandé

El Real Madrid hizo dos grandes anuncios este jueves siguiendo el camino de los grandes fichajes en lo que va del mercado de verano.

Diomandé llegó al club por más de $140 millones de dólares, siendo el fichaje más caro en la historia del Madrid y Vinicius seguirá vistiendo la camiseta de los merengues.

Madrid sigue sumando piezas en el mercado tras las llegadas de Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Carlos Espí y el marfileño Diomandé.

El Real Madrid tiene dos temporadas consecutivas sin ganar grandes títulos y busca romper la hegemonía del Barcelona en La Liga.

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